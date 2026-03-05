Mal tiempo en Marruecos retrasa donación de fertilizantes a Panamá

Luego de que el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, anunciara que el Reino de Marruecos donará 1,000 toneladas de fertilizantes para apoyar al sector agrícola del país, la embajadora de Panamá en ese territorio, Isbeth Quiel, informó que aún no existe una fecha definida para la llegada del cargamento.

La diplomática explicó que el envío podría “tardar entre 30 y 45 días, debido a retrasos logísticos provocados por condiciones climáticas”.

“Aún no tenemos fecha específica del recibo de la donación en Panamá, debido a que ha habido un retraso por las condiciones meteorológicas en Marruecos, que ha afectado la operación logística para el envío. Ello no solo ha afectado a Panamá sino a otros países”, dijo Quiel a La Estrella de Panamá.

Quiel indicó que las autoridades marroquíes comunicarán con antelación la salida del barco y confirmó que el proceso se coordina estrechamente con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA).

“Toda esta coordinación se está adelantando de manera muy estrecha con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en Panamá”, aseguró la embajadora de Panamá en el Reino de Marruecos.

La diplomática también explicó que la visita oficial del ministro del MIDA, Roberto Linares, a Marruecos en enero pasado permitió formalizar los avances diplomáticos iniciados entre los cancilleres de ambos países en junio de 2025, cuando se suscribió la Hoja de Ruta de Cooperación 2025-2027, que incluye la cooperación agrícola como una prioridad de la agenda bilateral.

“Puedo confirmar que el Reino de Marruecos va a donar 1,000 toneladas de fertilizantes a favor de Panamá”, confirmó el canciller Martínez-Acha durante la conferencia semanal celebrada este 5 de marzo.

A través de un comunicado oficial, el MIDA explicó que esta donación es resultado de las gestiones del Gobierno panameño, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en seguimiento a la hoja de ruta firmada entre los cancilleres de Panamá y Marruecos.

Martínez-Acha precisó que el apoyo también responde a la decisión del presidente José Raúl Mulino de fortalecer las relaciones bilaterales con Marruecos, así como a las gestiones realizadas por la Cancillería en Rabat y por el equipo del MIDA durante su visita oficial.

Según el comunicado del MIDA, la donación estará dirigida principalmente a pequeños productores, lo que cobra especial relevancia ante la posible alza de los fertilizantes en el mercado internacional.

El acuerdo establece que la donación del Reino de Marruecos, a través de la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI), se realizará de forma anual.

Además, la AMCI brindará asistencia técnica a Panamá para la elaboración de un mapa de fertilidad de suelos, herramienta que permitirá mejorar la planificación agrícola nacional.

Durante la visita del ministro Linares a la sede de la agencia en enero pasado, se concretó el envío de esta primera donación, mientras el MIDA trabaja en la identificación de las zonas productivas con pequeños agricultores que presentan mayor necesidad de este insumo.

“De esta forma, el Gobierno sigue apoyando a los pequeños productores, que son también garantes de nuestra seguridad alimentaria”, afirmó el MIDA.

La donación se produce en un contexto internacional marcado por la guerra en Irán, que ha sacudido a todo Oriente Medio y generado una nueva crisis alrededor del Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de energía y productos químicos.

Medios internacionales reportan que el precio de los fertilizantes —insumo esencial para la producción agrícola— ya se ha disparado en medio de la volatilidad generada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según el diario El Economista, el costo de los fertilizantes aumentó más de 100 dólares en un mes. La urea, por ejemplo, alcanzó los 590 dólares por tonelada, tras subir más de 100 dólares en apenas cuatro semanas.

El especialista Jeremías Battistoni explicó al medio Clarín Rural que el precio FOB en el Mar Negro pasó de 485 a 590 dólares por tonelada en pocas semanas.

Según el experto, el aumento responde tanto a la interrupción de flujos comerciales en la región como a las coberturas que realizan grandes compradores ante posibles incrementos en los costos de energía y servicios logísticos.

En una publicación del medio digital español La Información Económica, fuentes de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores señalaron que el Estrecho de Ormuz es una de las principales rutas marítimas del comercio mundial de materias primas energéticas y productos químicos.

Advirtieron que el conflicto en esa zona “afecta directamente al amoníaco, la urea, el azufre y el gas natural... necesarios para la producción de fertilizantes, especialmente los nitrogenados”.

En Irán, por ejemplo, los tanques de amoníaco han sido limitados al 30 % por “motivos de seguridad”, mientras que las plantas priorizan la producción de urea.

En Israel, en tanto, se han cerrado temporalmente algunos yacimientos de gas natural como Leviathan, Tamar y Karish.