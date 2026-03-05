Panamá logra bronce en Panamericano de Paraciclismo en Brasil

La delegación panameña cerró su participación en el Campeonato Panamericano de Paraciclismo de pista y ruta, celebrado en Indaiatuba, São Paulo, Brasil, con una medalla de bronce y varios resultados destacados frente a más de 200 atletas de 14 países del continente, informó a través de un comunicado de prensa el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

La para atleta Laydis Vega fue la figura más destacada del equipo nacional al conquistar la medalla de bronce en la prueba de Eliminación C5 femenina, resultado que coloca a Panamá en el medallero del torneo y suma puntos importantes para el ranking internacional.

El campeonato forma parte del calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y representa uno de los primeros eventos en la ruta de clasificación hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Además del podio, Vega logró posiciones competitivas en varias pruebas de la categoría C5 femenina. Terminó quinta en Velocidad y Scratch, sexta en Kilómetro y Ruta, quinta en la Contrarreloj Individual (CRI) y octava junto al equipo en la prueba de Team Sprint.