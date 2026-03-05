Panamá logra bronce en Panamericano de Paraciclismo en Brasil

El torneo continental reunió a algunos de los mejores exponentes del paraciclismo del continente y sirvió como <b>escenario de preparación para los próximos ciclos competitivos internacionales</b>.Para <b>Panamá</b>, la participación permitió medir el nivel de sus atletas frente a potencias del continente y sumar puntos en el <i>ranking</i> internacional, un elemento clave en el proceso de clasificación hacia los<b> Juegos Paralímpicos</b>.Las autoridades deportivas destacaron que los resultados reflejan el crecimiento del paraciclismo panameño y el avance de sus atletas en competencias de alto nivel dentro del circuito continental.