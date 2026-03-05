  1. Inicio
  2. >  Deportes
Deportes

Panamá logra bronce en Panamericano de Paraciclismo en Brasil

El equipo panameño de Paraciclismo lo conforman los para atletas Laydis Vega, Máximo Poveda, Esteban Goddard, José Martínez y Josep Samudio.
El equipo panameño de Paraciclismo lo conforman los para atletas Laydis Vega, Máximo Poveda, Esteban Goddard, José Martínez y Josep Samudio. Cedida | Pandeportes
Por
Mileika Lasso
  • 05/03/2026 18:50
La panameña Laydis Vega ganó bronce en el Panamericano de Paraciclismo en Brasil, torneo que otorga puntos UCI rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028

La delegación panameña cerró su participación en el Campeonato Panamericano de Paraciclismo de pista y ruta, celebrado en Indaiatuba, São Paulo, Brasil, con una medalla de bronce y varios resultados destacados frente a más de 200 atletas de 14 países del continente, informó a través de un comunicado de prensa el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

La para atleta Laydis Vega fue la figura más destacada del equipo nacional al conquistar la medalla de bronce en la prueba de Eliminación C5 femenina, resultado que coloca a Panamá en el medallero del torneo y suma puntos importantes para el ranking internacional.

El campeonato forma parte del calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y representa uno de los primeros eventos en la ruta de clasificación hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Además del podio, Vega logró posiciones competitivas en varias pruebas de la categoría C5 femenina. Terminó quinta en Velocidad y Scratch, sexta en Kilómetro y Ruta, quinta en la Contrarreloj Individual (CRI) y octava junto al equipo en la prueba de Team Sprint.

Resultados del equipo panameño

En la modalidad tándem, la dupla integrada por José Martínez y Josep Samudio compitió en varias pruebas de pista y ruta. Sus mejores posiciones fueron el noveno lugar en persecución y el décimo puesto en la contrarreloj individual y en la prueba de ruta.

Por su parte, Máximo Poveda, atleta oriundo de la provincia de Herrera, compitió en la categoría C5 masculina y logró su mejor resultado en la prueba de ruta, donde finalizó en la cuarta posición. También ocupó el sexto lugar en Eliminación, octavo en Velocidad y Kilómetro, noveno en Scratch y CRI, y octavo en Team Sprint.

Otro de los atletas con resultados competitivos fue Esteban Goddard, representante de la provincia de Chiriquí y uno de los paraciclistas con mayor experiencia en el equipo nacional. En la categoría C2 masculina alcanzó el cuarto lugar en Velocidad, además de un quinto puesto en Scratch y varias posiciones dentro del top diez en otras pruebas de pista y ruta.

Preparación rumbo a Los Ángeles 2028

El torneo continental reunió a algunos de los mejores exponentes del paraciclismo del continente y sirvió como escenario de preparación para los próximos ciclos competitivos internacionales.

Para Panamá, la participación permitió medir el nivel de sus atletas frente a potencias del continente y sumar puntos en el ranking internacional, un elemento clave en el proceso de clasificación hacia los Juegos Paralímpicos.

Las autoridades deportivas destacaron que los resultados reflejan el crecimiento del paraciclismo panameño y el avance de sus atletas en competencias de alto nivel dentro del circuito continental.

VIDEOS
Lo Nuevo