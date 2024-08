Esteban Goddard y el paraciclismo panameño tienen algo en común. Ambos se estrenarán en unos Juegos Paralímpicos y lo harán nada más y nada menos que en París.

Goddard, que ha visto como su vida ha tomado un giro de 180 grados, mira con mucho entusiasmo y emoción participar en estos Juegos Paralímpicos, en lo que quizás sea el evento más importante en toda su carrera.

En entrevista con La Estrella de Panamá, el paraatleta de 24 años dio a conocer sus metas que tiene para esta importante cita y como a raíz de un accidente su vida cambio completamente.

Como nos contó Goddard, en el 2019, mientras participaba en un evento de ciclismo en Chiriquí, en la primera etapa que comprendía recorrer David-San Lorenzo, durante el regreso hubo una caída en el pelotón. En ese momento hubo un descontrol, lo que provocó que Goddard cayera a la vía interamericana y posteriormente una mula le pasara por encima de las piernas, provocando la pérdida de su pierna derecha.

A pesar de este hecho, eso no le quitó el deseo a Goddard de salir adelante, seguir luchando por sus sueños y se apoyó en sus seres queridos para lograrlo. “Mi motivación ha sido toda mi familia. Mis padres, hermanos, en especial mi abuela. Todo el apoyo que me han dado desde mi accidente es lo que me ha dado las fuerzas para salir adelante”, expresó el paraatleta.

Hay que remontarnos años atrás, para encontrar a un Goddard ‘enamorarse’ del ciclismo. A los 15 años empezó con esta disciplina y aunque también le gustaban otros deportes, decidió optar por el deporte de las dos ruedas.

“Yo empecé en el ciclismo gracias a mi padre. El fue ciclista de joven, me introdujo a una academia y de ahí empezó mi amor a este deporte. Yo antes practicaba el fútbol (era portero) y al principio estaba un poco indeciso por cual disciplina hacer. Cuando empecé a practicar el ciclismo me di cuenta de que este era mi deporte y no había vuelta atrás”, recordó el paraciclista.

Goddard ha participado en diversas competencias nacionales e internacionales como en el Pan-Americano de para ciclismo 2022 en Brasil, Para-cycling Road World Championship 2022 en Canadá, en la tercera fecha del Para-Cycling World Cup 2023 en Italia, entre otros muchos más. Sin embargo, estos serán los primeros Juegos Paralímpicos para el panameño, en los que espera dejar el nombre el Panamá en alto e intentar traer una medalla a nuestro país.

“Son mis primeros juegos por lo que tengo la vara un poco alta. Quiero dejar el nombre de Panamá en una buena posición y si es posible traer una alguna medalla. Será duro, pero no imposible. Daré lo mejor de mí, eso si”, dijo decidido y con mucha determinación.

A pesar de todas las cosas por las que ha tenido que luchar Goddard, es fiel creyente de que todo pasa por algo y todo en la vida tiene un propósito. “No cambiaría nada de mi trayectoria. Siempre he pensado que todo pasa por algo. Creo que todo por lo que he pasado en mi vida tiene su objetivo y es lo que me tiene hoy en día siendo un atleta paralímpico”, finalizó.