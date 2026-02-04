Super Bowl: Patriots vs. Seahawks por la gloria en la revancha de la década

Ya está casi todo listo para que se dispute el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium, Santa Clara en San Francisco, Estados Unidos. Los New England Patriots y los Seattle Seahawks llegan a esta última instancia de la NFL y lucharán por llevarse el Trofeo Vince Lombardi.

Los Pats, como también se le conoce al equipo de New England, intentarán coronarse nuevamente desde que lo hicieran por última vez en el 2019. Mientras que los Seahawks irán por esa revancha del 2015 cuando precisamente los Pats les ganaron en el Super Bowl XLIX.

Previo a este importante duelo, los talentos de ESPN: Ciro Procuna, Eduardo Varela, Kary Correa, John Sutcliffe y Pablo Viruega dieron su punto de vista en una mesa redonda sobre lo que se puede esperar de este Super Bowl.

En este momento, muchas de las miradas están puestas en el show de medio tiempo, el cual estará a cargo del cantante puertorriqueño, Bad Bunny. Ante esto, Sutcliffe señaló que está esta es una decisión tomando en base a “números”.

“Shakira cuando cantó, dijo ‘buenas noches Miami’. Esto es un reconocimiento al pueblo hispano. Estados Unidos sabe que tiene que tener ese apoyo hispano para que los números suban. Hay que reconocer donde esta el negocio y ahí está”, expuso Sutcliffe

Por otra parte, Procuna fue enfático en que “será un Súper Bowl de mucha historia”.

Este partido tendrá un gran significado para los jugadores con ascendencia latinoamericana. Hasta cinco jugadores de esta índole disputarán el Super Bowl LX, incluyendo Jaylinn Hawkins, quien tiene ascendencia panameña. Hawkins nació en California, pero parte de su familia es panameña y jugará con los Pats este Super Bowl.

“Esa bola de jugadores hispanos no parara de crecer. Vamos a ver el desarrollo de jugadores que llegaron a los Estados Unidos a estudiar y terminaron en la NFL”, señaló Sutcliffe.

En esa misma línea, Correa dijo que “a veces el camino es muy difícil. Si no estudias en los Estados Unidos es más complicado. Hoy hay más jugadores latinos y eso ya casi no se comenta porque se está volviendo normal”.

Está campaña, completó 71 tacleadas en ronda regular y 10 en postemporada, 1.5 capturas y cuatro intercepciones.

Los Seahawks buscarán una revancha que hace mucho tiempo se le ha negado. Ahora bajo la tutela de su entrenador principal, Mike Macdonald tienen la oportunidad de llevarse otra vez el Trofeo Vince Lombardi.

“En Seattle la mentalidad de su entrenador principal es diferente. Hasta 11 jugadores del draft son titulares. Para que puedan levantar a un equipo de esta magnitud, la clave está en agencia libre y draft. Si quieres llegar a instancias importantes o tener una temporada exitosa, tienes que empezar a trabajar desde marzo aproximadamente”, relató Viruega.

Del otro lado de la moneda, los Pats, vienen de una reestructuración. Sin embargo, eso no fue una excusa para que en poco tiempo se apuntaran a una nueva final.

“Cuando un equipo pasa por una reconstrucción, no se espera que llegue tan rápido a pelear por un título como el New England. Están acá sabiendo que si ganan el fin de semana será el único equipo con siete Trofeo Vince Lombardi. Muchos pensaban que con la salida de un jugador como Tom Brady, iban a pasar varios años recuperándose. Es un equipo muy joven y que ilusiona mucho”, mencionó Correa.

El Super Bowl LX será uno de los más importantes de los últimos años, ya sea por su aspecto cultural, como deportivo y que seguramente dejará mucho de qué hablar.

Los Pats y los Seahawks se verán las caras este domingo a partir de las 6:30 p.m. (hora local) en el Levi’s Stadium.