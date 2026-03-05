Diputado propone ley para frenar alza en facturas de telefonía e internet

“Las personas contratan planes de 34 dólares y terminan pagando 47, 48 o hasta 50 dólares. Esa es la estrategia: enganchar al cliente y luego aumentar la factura”, sostuvo el diputado durante un pronunciamiento público.

Según Vega, el mercado de telecomunicaciones en el país opera actualmente bajo un duopolio, dominado por Tigo Panamá y Más Móvil, situación que —a su juicio— limita la competencia y facilita aumentos en las tarifas.

La iniciativa surge luego de que consumidores reportaran incrementos en sus planes de servicio esta semana, lo que generó críticas hacia las principales empresas del sector y cuestionamientos sobre el rol regulador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

El diputado Jontan Vega, de la Coalición Vamos, presentó un anteproyecto de ley para regular el mercado de telecomunicaciones en Panamá, tras denunciar aumentos en las facturas de telefonía, internet y cable que —según afirmó— afectan a miles de usuarios.

Quejas por mala señal y servicio deficiente

El diputado también cuestionó la calidad del servicio de telecomunicaciones en el país, al señalar que en muchas zonas persisten problemas de cobertura y señal.

De acuerdo con el diputado, usuarios reportan fallas frecuentes en llamadas, baja velocidad de internet y saturación de redes en eventos masivos o edificios.

“La realidad es que el servicio que se vende como de primer mundo no corresponde con lo que reciben los ciudadanos”, afirmó.

Vega sostuvo que uno de los principales problemas es la falta de inversión en infraestructura, como antenas y equipos que permitan ampliar la cobertura y mejorar la estabilidad de las redes.

El proyecto de ley

El anteproyecto presentado en la Asamblea busca:

Promover mayor competencia en el mercado de telecomunicaciones.

Regular la concentración económica del sector.

Fortalecer la protección de los usuarios frente a aumentos de tarifas.

Establecer mayores controles sobre la calidad del servicio.

El diputado también planteó que las empresas deben aplicar ajustes o compensaciones en las facturas cuando los servicios presenten interrupciones o fallas prolongadas.

El diputado destacó que las telecomunicaciones se han convertido en una infraestructura esencial para el desarrollo económico, ya que sostienen la actividad de empresas, emprendedores y servicios digitales.

Por ello, consideró necesario actualizar la legislación para garantizar un servicio eficiente y competitivo.

“Las telecomunicaciones son una herramienta clave para el crecimiento económico del país, pero deben ir acompañadas de calidad y precios justos”, señaló.