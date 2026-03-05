Diputado propone ley para frenar alza en facturas de telefonía e internet

<b>El diputado Jontan Vega, de la Coalición Vamos, </b>presentó un anteproyecto de ley para regular el mercado de telecomunicaciones en Panamá, tras denunciar aumentos en las facturas de telefonía, internet y cable que —según afirmó— afectan a miles de usuarios.La iniciativa surge luego de que consumidores reportaran incrementos en sus planes de servicio esta semana, lo que generó críticas hacia las principales empresas del sector y cuestionamientos sobre el rol regulador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.<b>Según Vega, el mercado de telecomunicaciones en el país opera actualmente bajo un duopolio, dominado por Tigo Panamá y Más Móvil, situación que —a su juicio— limita la competencia y facilita aumentos en las tarifas.</b>'Las personas contratan planes de 34 dólares y terminan pagando 47, 48 o hasta 50 dólares. Esa es la estrategia: enganchar al cliente y luego aumentar la factura', sostuvo el diputado durante un pronunciamiento público.