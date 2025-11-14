Alza del transporte marítimo en Taboga: Defensoría del Pueblo pide regulación

En medio de un ambiente tenso, r<b>esidentes, comerciantes, representantes de la Junta Comunal, líderes comunitarios de Taboga y personal técnico de la Defensoría del Pueblo </b>sostuvieron una reunión e<b>ste viernes en el Consejo Municipal de Taboga</b> para abordar <b>el polémico aumento en las tarifas del transporte marítimo y las diferencias operativas entre las empresas que prestan el servicio.</b>Durante el encuentro, <b>el defensor del pueblo Eduardo Leblanc González</b> señaló que la apertura a nuevos operadores es esencial para garantizar precios accesibles y evitar distorsiones en el mercado.<b>'Es fundamental promover la libre competencia para que los usuarios tengan acceso a precios justos. Por eso proponemos que el Concejo evalúe un mecanismo de identificación para los residentes de Taboga, que les permita acceder a tarifas diferenciadas y acordes con lo aprobado. Este tipo de medidas ya se aplica en otros países y Panamá puede adoptarlas', afirmó Leblanc.</b>Asimismo, Leblanc informó que la Defensoría <b>ya ha sostenido acercamientos con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) para evaluar posibles afectaciones a la libre competencia </b>y revisar las justificaciones presentadas para los aumentos reportados.Reiteró también la necesidad de que el Consejo Municipal emita un documento oficial que permita identificar a los residentes de Taboga y garantizarles tarifas diferenciadas, medida que fue respaldada por varios de los presentes durante la reunión.<b>Seguimiento a las denuncias</b>El defensor destacó el comportamiento respetuoso de la comunidad durante el encuentro, pese a la tensión generada por el incremento del pasaje. <b>'Reconozco el comportamiento cívico de la comunidad tabogana. La disposición al diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas reflejan el compromiso de esta isla con una convivencia democrática y respetuosa'</b>, señaló.De acuerdo con la cobertura realizada por TVN Noticias durante la reunión entre la comunidad y las autoridades locales, <b>actualmente solo una de las tres empresas que tradicionalmente operan la ruta Panamá–Taboga se mantiene en funcionamiento</b>, tras incidentes ocurridos durante las fiestas patrias que llevaron al cierre temporal del muelle.<b> Una lucha que no termina</b>El alza de precios en Taboga mantiene paralizado el acceso marítimo a la isla, afectando la movilidad de los residentes y la llegada de turistas, principal fuente de ingresos para la comunidad.El Defensor del Pueblo reiteró el compromiso institucional con los taboganos, señalando que <b>'la Defensoría del Pueblo seguirá siendo el puente entre la comunidad y las autoridades competentes, velando porque se respeten los derechos de los usuarios y se garantice una regulación adecuada del servicio marítimo.'</b>