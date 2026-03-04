Royal Caribbean y Mulino hablan de construir un dique seco en Puerto Armuelles

La empresa de cruceros Royal Caribbean Group le propuso al presidente de la República, José Raúl Mulino, construir un dique seco en Puerto Armuelles para la reparación de sus embarcaciones.

La información se dio a conocer a través de un comunicado de la Presidencia de la República, que compartió detalles de una reunión entre el mandatario y representantes de la empresa este miércoles 4 de marzo.

“Los ejecutivos explicaron el proyecto, que estaría diseñado para atender y reparar sus propios cruceros; además de otros buques portacontenedores y embarcaciones grandes especializadas”, detalló el comunicado. La compañía explicó que con esta operación podrían aprovechar el tránsito de sus cruceros por Panamá para hacer reparaciones, en lugar de ir hasta Asia.

El dique flotante sería de 130 mil toneladas, con un tamaño proyectado de 400 metros y la capacidad de levantar buques completamente cargados.

Añaden que contemplan el diseño de una plataforma industrial baja en carbono y resiliente.

Las autoridades estiman que este proyecto generaría de 500 a 800 empleos en los próximos años.

Mulino afirmó que apoyará los esfuerzos para concretar la iniciativa, cuya inversión es por ahora panameña y su inicio podría darse en este año 2026. Mientras se desarrolla este proyecto, podría capacitarse al personal, ampliando en Puerto Armuelles el programa del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), añadió el presidente.

En la reunión participaron el asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta; Luis Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá; Joshua Carrol (vicepresidente senior de Destinos para Royal Caribbean Group); Cristóbal Bernstein (gerente senior de Desarrollo de Negocios y Destinos); Andre Pousada (vicepresidente Regional); Alfonso Tarazi, Isaac Tarazi, Paolo Mele y Edward Dolan.