Proyecto de ley busca erradicar el cáncer de cuello uterino en Panamá

El diputado e la bancada Vamos, Roberto Zúñiga presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley Que establece medidas integrales para la erradicación, prevención, detección temprana, atención y control del cáncer cérvico uterino en la República de Panamá, una iniciativa que busca convertir el combate a esta enfermedad en una prioridad nacional de salud pública.

El cáncer de cuello uterino es uno de los principales problemas sanitarios que enfrentan las mujeres panameñas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata del cuarto cáncer más frecuente en mujeres a nivel global y está estrechamente relacionado con la infección persistente por el Virus del Papiloma Humano (VPH), una condición que puede prevenirse mediante vacunación, tamizaje y tratamiento oportuno.

En Panamá, la enfermedad constituye la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres y afecta con mayor severidad a quienes viven en áreas rurales, comarcas indígenas y regiones con acceso limitado a servicios médicos.

“El cáncer de cuello uterino se puede prevenir. Pero en Panamá sigue matando mujeres. Madres, hijas, abuelas. No es falta de medicina, es falta de prioridad. Si se puede prevenir, se debe erradicar”, expresó Zúñiga durante la sustentación de la propuesta.

El proyecto establece un andamiaje jurídico permanente que busca reconocer el cáncer de cuello uterino como enfermedad de interés público y garantizar una respuesta estructural del Estado. Entre sus principales medidas figuran el fortalecimiento de la vacunación contra el VPH, la implementación de una estrategia nacional de “puesta al día” de vacunación hasta los 35 años y el aseguramiento del acceso oportuno al tamizaje y la detección temprana.

Asimismo, plantea garantizar atención integral, continua y digna dentro del sistema público de salud; proteger la intimidad, dignidad e interculturalidad de las pacientes; reforzar la capacitación del personal sanitario; asegurar la continuidad de los tratamientos sin trabas administrativas; implementar mecanismos de navegación del paciente y publicar informes anuales de evaluación y seguimiento.

La propuesta pone especial énfasis en mujeres en condición de vulnerabilidad, particularmente en áreas rurales y comarcas indígenas, reconociendo las brechas históricas en el acceso a servicios médicos.

Entre las herramientas planteadas destaca la creación de una Plataforma Digital Unificada para gestionar citas, permitir el acceso confidencial a resultados, dar seguimiento automático a casos con hallazgos anormales y fortalecer el monitoreo epidemiológico agregado, con el objetivo de mejorar la transparencia y la continuidad de la atención.

El proyecto se alinea con la Estrategia Global impulsada por la OMS para eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública, y toma como referencia experiencias legislativas implementadas en países como Ecuador, Paraguay y Perú.

“El derecho a la salud, a la vida y a la igualdad de las mujeres no puede depender de esfuerzos aislados. Necesitamos una política de Estado permanente, evaluable y con metas claras. Esta ley es una decisión de país”, concluyó el diputado.