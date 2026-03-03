  1. Inicio
Embajada de Panamá en Cuba intenta reunirse con detenidos

Ciudad de La Habana, capital de Cuba.
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 04/03/2026 00:00
Aún se desconoce el estado de los 10 panameños detenidos por presuntamente “confeccionar letreros de carácter subversivo”. El canciller avanza los trámites oficiales

La embajada de Panamá en Cuba confirmó a La Estrella de Panamá que el embajador y cónsul general en La Habana, Edwin Pitty, mantiene reuniones con autoridades del Ministerio del Interior cubano para tramitar una visita con los diez panameños detenidos en el país caribeño.

Al cierre de esta publicación, no se ha confirmado el estado de los detenidos, ni están claros los detalles de su aprehensión.

“De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades cubanas, el caso se encuentra en etapa inicial de investigación y será remitido a las instancias fiscales correspondientes. Panamá ha solicitada acceso consular continuo y garantías procesales,” señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá a través de un comunicado.

La misiva añade que Panamá actuará con “responsabilidad, prudencia y firmeza” en la defensa de los derechos de los ciudadanos panameños, pero respetando la soberanía y el marco jurídico de Cuba. A las autoridades cubanas le piden que se respeten los derechos humanos y ciudadanos de los detenidos.

¿Qué se sabe?

El domingo pasado las autoridades cubanas emitieron un comunicado informando que 10 ciudadanos panameños, residentes en Panamá, habían sido detenidos “como autores de hechos de propaganda contra el orden constitucional”.

Circulan distintas versiones de los detalles, de acuerdo a las autoridades cubanas, los panameños “sido orientados para ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo”, luego de lo cual regresarían a Panamá dónde serían pagados entre 1.000 y 1.500 dólares. Señalaron que los detenidos reconocieron ser responsables del hecho y que las pinturas fueron hechas la madrugada del sábado 28 de febrero.

La cancillería panameña confirmó la detención y asegura que está realizando todas las gestiones formales para garantizar la integridad física de los detenidos y el respeto a sus derechos. “Reiteramos nuestro compromiso de mantener informadas a las familias por los canales oficiales y de brindar la asistencia consular necesaria”, concluye el comunicado oficial. Fuentes extraoficiales señalan que se trata de 6 hombres y 4 mujeres.

