Embajada de Panamá en Cuba intenta reunirse con detenidos

La embajada de Panamá en Cuba confirmó a La Estrella de Panamá que el embajador y cónsul general en La Habana, Edwin Pitty, mantiene reuniones con autoridades del Ministerio del Interior cubano para tramitar una visita con los diez panameños detenidos en el país caribeño.

Al cierre de esta publicación, no se ha confirmado el estado de los detenidos, ni están claros los detalles de su aprehensión.

“De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades cubanas, el caso se encuentra en etapa inicial de investigación y será remitido a las instancias fiscales correspondientes. Panamá ha solicitada acceso consular continuo y garantías procesales,” señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá a través de un comunicado.

La misiva añade que Panamá actuará con “responsabilidad, prudencia y firmeza” en la defensa de los derechos de los ciudadanos panameños, pero respetando la soberanía y el marco jurídico de Cuba. A las autoridades cubanas le piden que se respeten los derechos humanos y ciudadanos de los detenidos.