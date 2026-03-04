Crisis de salud escolar: Exigen frenar la venta de ‘productos chatarras’ en colegios

A pocos días de haber iniciado el año escolar 2026, la comunidad educativa y el Movimiento de Alimentación Saludable han alzado su voz de protesta ante la persistente oferta de alimentos nocivos dentro de los planteles educativos. Pese a que Panamá cuenta con un marco legal como la Ley 75 de 2017 y el Decreto 049 de 2018, sobre una alimentación escolar saludable, la realidad en los kioscos y comedores escolares parece caminar en sentido contrario a la salud pública.La profesora de Ciencia de la Familia, Eredina González, señaló que el retorno a clases ha dejado al descubierto que la vigilancia sobre los proveedores es insuficiente. <i><b>'Insistimos en que las autoridades competentes aumenten la vigilancia para que se cumpla la ley. Existe una normativa clara, pero los adolescentes continúan expuestos a productos ‘pesados’ que comprometen su salud'</b></i>, enfatizó. Para González, la solución no solo pasa por la prohibición, sino por una logística que acerque a los productores locales a las escuelas, facilitando la venta de frutas frescas como piña, naranja y papaya, en lugar de alimentos procesados.