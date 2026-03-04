Minsa reporta 992 casos de dengue y 117 hospitalizados a nivel nacional

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que durante la semana epidemiológica N.° 6, correspondiente del 8 al 14 de febrero de 2026, se registraron 992 casos acumulados de dengue a nivel nacional.

De acuerdo con el informe oficial, 878 casos son sin signos de alarma, 110 presentan signos de alarma y se contabilizan 4 casos de dengue grave. Además, se reportan 117 pacientes hospitalizados y un acumulado de 2 defunciones en lo que va del año.

La Región Metropolitana encabeza la lista con 267 casos, seguida de San Miguelito (106), Bocas del Toro (105), Colón (105), Panamá Oeste (97), Panamá Este (72), Herrera (66), Chiriquí (53), Panamá Norte (45), Los Santos (23), Veraguas (19), Coclé (18), la Comarca Kuna Yala (8), Darién (5) y la Comarca Ngäbe-Buglé (3).

En cuanto a la tasa de incidencia nacional, esta se sitúa en 21 casos por cada 100 mil habitantes. Los corregimientos con mayor número de casos son 24 de Diciembre (53), Tocumen (49), Belisario Frías (42), Bocas del Toro (34), Las Garzas (33) y Veracruz (28).

Por grupos de edad, el mayor número de casos se registra entre personas de 35 a 49 años (183 casos) y de 25 a 34 años (175 casos), lo que representa el 36 % del total. No obstante, la tasa de incidencia más alta se presenta en el grupo de 15 a 19 años, con 26.6 casos por cada 100 mil habitantes.

El Minsa indicó que durante 2026 continúa intensificando los operativos a nivel nacional mediante el equipo de Control de Vectores y las estrategias de Promoción de la Salud, con el objetivo de reducir la propagación del virus.

¿Cuales son las medida a tomar?

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a eliminar los criaderos del mosquito tanto dentro como alrededor de las viviendas. Entre las principales recomendaciones están desechar recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas y neumáticos), mantener tapados los depósitos de agua y limpiar periódicamente los alrededores de las casas.

El dengue se manifiesta principalmente con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. El Minsa recomienda no automedicarse y acudir oportunamente a un centro de salud ante la sospecha de la enfermedad, prestando especial atención a los signos de alarma.