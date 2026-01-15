Dengue se mantiene en alerta en Panamá con más de 16 mil casos y 28 fallecidos

El dengue continúa representando un serio problema de salud pública en el país. Hasta la semana epidemiológica N.° 53 de 2025, Panamá acumula <b>16,262 casos</b> confirmados de la enfermedad, según datos del <b>Ministerio de Salud</b>, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y al sistema hospitalario.Del total de casos registrados, <b>14,428</b> corresponden a pacientes sin signos de alarma, <b>1,726</b> presentan signos de alarma y <b>108 han evolucionado a dengue grave</b>, una cifra que evidencia la persistencia de la transmisión del virus a nivel nacional.Las zonas con mayor número de contagios son la <b>Región Metropolitana</b>, que encabeza la lista con <b>4,905 casos</b>, seguida por <b>San Miguelito</b> con <b>2,786</b>, Panamá Oeste con <b>1,715</b>, Panamá Norte con <b>1,528</b>, Bocas del Toro con <b>957</b> y Chiriquí con <b>929</b>. Otras provincias como Los Santos, Veraguas, Herrera, Colón y Coclé también reportan una circulación activa del virus.A nivel local, los corregimientos más afectados incluyen <b>Tocumen</b> y <b>24 de Diciembre</b> en el área metropolitana, así como <b>Belisario Frías</b> y <b>Belisario Porras</b> en San Miguelito, zonas donde las autoridades han reforzado los operativos de control de vectores.El impacto del dengue también se refleja en la red hospitalaria. Hasta la fecha, <b>1,617 pacientes</b> han requerido atención intrahospitalaria, mientras que el país registra <b>28 defunciones</b> asociadas a la enfermedad, principalmente en Chiriquí, Bocas del Toro, San Miguelito y Panamá Metro.La tasa de incidencia nacional preliminar se ubicó en <b>346.5 casos por cada 100 mil habitantes</b>, una cifra que confirma el alto nivel de propagación del virus durante el cierre de 2025.En cuanto a los grupos etarios, aunque la mayoría de los contagios se concentra en personas de <b>25 a 49 años</b>, el grupo <b>más afectado</b> es el de <b>niños y adolescentes entre 10 y 14 años</b>, lo que ha encendido las alertas entre pediatras y autoridades de salud.El Minsa reiteró que la <b>nebulización solo elimina al mosquito adulto</b>, por lo que insistió en que la clave para frenar el dengue está en la <b>eliminación de criaderos</b> dentro y fuera de las viviendas. Entre las principales recomendaciones figuran desechar recipientes en desuso que acumulen agua, tapar los depósitos utilizados para almacenar agua y mantener limpios los patios y alrededores de las casas.Las autoridades también recordaron a la población que <b>no debe automedicarse</b> y que, ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares o dolor ocular, debe acudir de inmediato a un centro de salud, prestando especial atención a los signos de alarma.