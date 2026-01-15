Dengue se mantiene en alerta en Panamá con más de 16 mil casos y 28 fallecidos

El dengue continúa representando un serio problema de salud pública en el país. Hasta la semana epidemiológica N.° 53 de 2025, Panamá acumula 16,262 casos confirmados de la enfermedad, según datos del Ministerio de Salud, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y al sistema hospitalario.

Del total de casos registrados, 14,428 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 1,726 presentan signos de alarma y 108 han evolucionado a dengue grave, una cifra que evidencia la persistencia de la transmisión del virus a nivel nacional.

Las zonas con mayor número de contagios son la Región Metropolitana, que encabeza la lista con 4,905 casos, seguida por San Miguelito con 2,786, Panamá Oeste con 1,715, Panamá Norte con 1,528, Bocas del Toro con 957 y Chiriquí con 929. Otras provincias como Los Santos, Veraguas, Herrera, Colón y Coclé también reportan una circulación activa del virus.

A nivel local, los corregimientos más afectados incluyen Tocumen y 24 de Diciembre en el área metropolitana, así como Belisario Frías y Belisario Porras en San Miguelito, zonas donde las autoridades han reforzado los operativos de control de vectores.

El impacto del dengue también se refleja en la red hospitalaria. Hasta la fecha, 1,617 pacientes han requerido atención intrahospitalaria, mientras que el país registra 28 defunciones asociadas a la enfermedad, principalmente en Chiriquí, Bocas del Toro, San Miguelito y Panamá Metro.

La tasa de incidencia nacional preliminar se ubicó en 346.5 casos por cada 100 mil habitantes, una cifra que confirma el alto nivel de propagación del virus durante el cierre de 2025.

En cuanto a los grupos etarios, aunque la mayoría de los contagios se concentra en personas de 25 a 49 años, el grupo más afectado es el de niños y adolescentes entre 10 y 14 años, lo que ha encendido las alertas entre pediatras y autoridades de salud.

El Minsa reiteró que la nebulización solo elimina al mosquito adulto, por lo que insistió en que la clave para frenar el dengue está en la eliminación de criaderos dentro y fuera de las viviendas.

Entre las principales recomendaciones figuran desechar recipientes en desuso que acumulen agua, tapar los depósitos utilizados para almacenar agua y mantener limpios los patios y alrededores de las casas.

Las autoridades también recordaron a la población que no debe automedicarse y que, ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares o dolor ocular, debe acudir de inmediato a un centro de salud, prestando especial atención a los signos de alarma.