Panamá promueve su plataforma regional en España

Panamá refuerza su estrategia de atracción de inversiones y cooperación industrial con Cataluña, España, tras una agenda de reuniones sostenida por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, en Barcelona.

Durante su segundo día de actividades, el titular del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) sostuvo encuentros con el ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu, así como con autoridades de la Generalitat de Catalunya y representantes del sector privado, con el objetivo de impulsar proyectos de inversión, modernización industrial y cooperación empresarial.

En la reunión con Hereu, ambas partes dialogaron sobre mecanismos para fortalecer la cooperación bilateral y promover iniciativas conjuntas en materia industrial. El ministro destacó los regímenes de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) y el régimen EMMA como herramientas que facilitan la instalación de operaciones regionales desde Panamá.

La agenda también incluyó un encuentro con Josep Santacreu, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, para presentar las ventajas competitivas del país como plataforma logística y comercial en América Latina. Asimismo, el ministro sostuvo reuniones con Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, y con Miquel Sámper, consejero de Empresa y Trabajo, junto a Jaume Baró, secretario de Empresa y Competitividad, con quienes abordó oportunidades de integración entre la estrategia industrial catalana y la plataforma panameña de expansión regional.

El MICI a través de una nota de prensa informó que la misión especial establece una hoja de ruta para la cooperación estructurada y garantiza seguimiento técnico a los acuerdos alcanzados, con miras a concretar proyectos empresariales en sectores productivos y logísticos.