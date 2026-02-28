Panamá promueve su plataforma regional en España

Panamá refuerza su estrategia de atracción de inversiones y cooperación industrial con Cataluña, España, tras una agenda de reuniones sostenida por el ministro de Comercio e Industrias, <b>Julio Moltó</b>, en Barcelona.Durante su segundo día de actividades, el titular del <b><a href="/tag/-/meta/mici-ministerio-de-comercio-e-industrias">Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</a></b> sostuvo encuentros con el ministro de Industria y Turismo de España, <b>Jordi Hereu</b>, así como con autoridades de la <b>Generalitat de Catalunya</b> y representantes del sector privado, con el objetivo de impulsar proyectos de inversión, modernización industrial y cooperación empresarial.En la reunión con <b>Hereu</b>, ambas partes dialogaron sobre <b>mecanismos para fortalecer la cooperación bilateral y promover iniciativas conjuntas en materia industrial</b>. El ministro destacó los regímenes de <b>Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) </b>y <b>el régimen EMMA</b> como herramientas que facilitan la instalación de operaciones regionales desde Panamá.La agenda también incluyó un encuentro con<b> Josep Santacreu</b>, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, para presentar <b>las ventajas competitivas del país como plataforma logística y comercial en América Latina</b>. Asimismo, el ministro sostuvo reuniones con<b> Salvador Illa</b>, presidente de la Generalitat de Catalunya, y con <b>Miquel Sámper</b>, consejero de Empresa y Trabajo, junto a <b>Jaume Baró</b>, secretario de Empresa y Competitividad, con quienes abordó oportunidades de integración entre la estrategia industrial catalana y la plataforma panameña de expansión regional.El MICI a través de una nota de prensa informó que la misión especial establece una hoja de ruta para la cooperación estructurada y garantiza seguimiento técnico a los acuerdos alcanzados, con miras a concretar proyectos empresariales en sectores productivos y logísticos.