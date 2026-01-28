Panamá sostendrá reuniones bilaterales con Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Guatemala en cumbre CAF, confirmó Moltó

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, confirmó que el Gobierno de Panamá sostendrá reuniones bilaterales con Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Guatemala y otros países de la región en el marco del evento del Foro Económico América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), como parte de la estrategia para fortalecer la agenda económica y de inversión del país.

Moltó destacó que una de las reuniones más relevantes será con Brasil, impulsada por la relación directa que ha construido el presidente José Raúl Mulino con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Según el ministro, el mandatario brasileño viajó a Panamá para inaugurar el evento, acompañado de una delegación de varios ministros, con quienes se desarrollarán encuentros bilaterales. “Esperamos resultados positivos que anunciaremos en su momento, una vez concluyan las reuniones”, señaló Moltó.

El titular de Comercio e Industrias confirmó que las reuniones bilaterales son un esfuerzo por consolidar vínculos políticos y comerciales con América Latina.

Moltó calificó el Foro Económico de CAF como una oportunidad clave para posicionar al país como un hub logístico y de negocios, capaz de atraer inversión y facilitar el comercio regional.

En ese contexto, el ministro resaltó los avances del Gobierno en materia de política económica e inserción internacional, entre ellos el trabajo para sacar a Panamá de listas en las que se encontraba “injustamente” y su acercamiento al Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque al que varios de los países participantes están asociados. “Este evento es un inicio; vienen muchas más convenciones y oportunidades”, afirmó.

Moltó agregó que la presencia de delegaciones internacionales de alto nivel refuerza la proyección de Panamá como plataforma regional para el diálogo económico y la concreción de acuerdos, en un momento en que el país busca acelerar su agenda de crecimiento y cooperación internacional.

El Foro Económico América Latina y el Caribe: ¿Cómo posicionar a la región en el escenario global?, se lleva a cabo en la ciudad de Panamá, los días 28 y 20 de enero de 2026.