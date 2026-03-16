Panama Ports Company denuncia incumplimiento de Panamá en arbitraje internacional

Panama Ports Company (PPC) denunció este lunes que la República de Panamá continúa deteriorando su confiabilidad como destino de inversión extranjera, semanas después de la toma de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.

La empresa a través de un comunicado señaló que las acciones del Estado reflejan un incumplimiento del estado de derecho y un trato desfavorable hacia inversionistas internacionales.

Según PPC, Panamá no presentó su respuesta en el arbitraje internacional iniciado por la compañía ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, cuyo plazo venció el 13 de marzo.

El Estado habría solicitado una extensión alegando falta de preparación y ausencia de representación legal, pese a que previamente anunció haber trabajado durante un año en un plan para los puertos.

La empresa también acusó al gobierno de ocupar y confiscar de manera radical sus instalaciones, afectando operaciones portuarias y proveedores locales. PPC afirmó que incluso se intentó limitar sus comunicaciones en medios nacionales, lo que considera una señal de hostilidad hacia la inversión extranjera.

Otro punto señalado fue la retención de documentos corporativos, archivos y equipos confiscados en los puertos y en depósitos privados, bajo la presencia de fuerzas de seguridad. PPC denunció que se le indicó gestionar la devolución de sus propios materiales únicamente a través del arbitraje internacional, lo que interpreta como una estrategia para ralentizar el proceso.

La compañía concluyó que estas acciones constituyen violaciones a contratos, leyes y normas internacionales, generando daños crecientes a sus operaciones y a sus inversionistas. PPC aseguró que se reserva todos sus derechos y recursos legales frente a lo que considera un trato abusivo por parte del Estado panameño.