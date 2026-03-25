Gobierno y transportistas acuerdan no subir tarifas ante alza del combustible en Panamá

Una delegación del Ejecutivo y representantes de los gremios del transporte público y de carga alcanzaron este miércoles 25 de marzo un acuerdo para no aumentar las tarifas a los usuarios, mientras avanzan en la búsqueda de alternativas que mitiguen el impacto del incremento internacional del precio del petróleo.

La decisión se dio durante una reunión de una comisión de alto nivel encabezada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto a dirigentes del sector transporte a nivel nacional. En el encuentro, ambas partes coincidieron en que la actual situación responde a factores externos que afectan a nivel global.

Montalvo destacó que la prioridad del Gobierno del presidente José Raúl Mulino es alcanzar en el corto plazo una solución temporal que permita aliviar la presión sobre el sector sin trasladar el costo a la ciudadanía.

“De manera responsable estamos buscando una solución con el sector para no afectar al resto de la población. No está en mesa ningún aumento de tarifa; la conversación es cómo enfrentar la crisis sin perjudicar a los usuarios”, dijo Montalvo.

Como parte de los acuerdos, los transportistas se comprometieron a entregar este jueves información detallada sobre consumo de combustible, rutas y operaciones.

Esos datos serán evaluados por el Ministerio de Economía y Finanzas para elaborar escenarios y presentar una propuesta de consenso antes del 1 de abril, fecha en la que se anunciará la próxima variación en los precios del combustible.

En representación del sector, Dorina Pérez resaltó la disposición de los gremios de trabajar junto al Ejecutivo para evitar que el impacto recaiga en los usuarios del transporte colectivo, selectivo y de carga.

Por su parte, Jorge Dimas Collado, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Panamá, valoró la apertura del Gobierno para escuchar las propuestas del sector y buscar medidas paliativas ante el alza del combustible, impulsada en parte por la situación en el Medio Oriente.

“Hemos encontrado la voluntad. Estamos reunidos para identificar mecanismos que permitan hacer frente al incremento”, afirmó.

Desde el interior del país, Elpidio Batistas calificó la reunión como positiva y reiteró la intención de evitar que los aumentos impacten a los usuarios.

La comisión también contó con la participación de la viceministra de Economía, Eida Sáiz; el director de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Adolfo Fábrega; el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Nicolás Brea; y asesores del Ejecutivo.