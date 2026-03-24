Chapman anuncia plan ante crisis energética: claves de las medidas en Panamá

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció la tarde de este martes 24 de marzo una serie de medidas para mitigar el impacto del aumento de los precios del combustible en Panamá, tras la reunión del Consejo de Gabinete.

Según explicó, las acciones responden a la crisis energética global derivada de la guerra en Oriente Medio, una situación que —aseguró— ha sido monitoreada de forma constante por el Gobierno.

“Se está trabajando en un plan de apoyo ante la crisis energética global”, indicó Chapman, al tiempo que confirmó la creación de una comisión de alto nivel encargada de evaluar alternativas y proponer soluciones de manera continua.

Esta comisión estará integrada por entidades clave, como los ministerios de Economía y Finanzas, de la Presidencia, de Desarrollo Agropecuario, de Desarrollo Social, de Gobierno, de Trabajo y Desarrollo Laboral y de Comercio e Industrias y la Contraloría General.

Además, contará con el respaldo técnico de instituciones, como la Secretaría Nacional de Energía, la Autoridad de los Servicios Públicos, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y la Autoridad de Innovación Gubernamental.

Sin aumento en transporte ni servicios básicos

Entre las principales decisiones, el titular del MEF destacó que se mantendrán sin incremento las tarifas del Metro, el Metrobús, la electricidad y el gas de uso doméstico (tanque de 25 libras), pese al alza internacional de los combustibles.

Para ello, el Gobierno deberá redirigir recursos con el fin de sostener los subsidios y evitar aumentos en el costo del transporte público y la energía eléctrica, especialmente para los usuarios que consumen hasta 300 kWh.

Chapman también adelantó que se implementarán medidas para mitigar el impacto en el transporte de pasajeros y de alimentos, tanto terrestre como marítimo, incluyendo el sector pesquero artesanal.

Control de precios y apoyo al agro

El ministro subrayó que se coordinarán acciones para evitar la especulación en el mercado, con un rol clave de la Acodeco en la vigilancia de los precios al consumidor.

Asimismo, junto al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, se impulsarán medidas para contener el costo de fertilizantes e insumos agrícolas, con el objetivo de evitar un efecto en cadena sobre los precios de los alimentos.

Ahorro en el sector público y teletrabajo

Como parte del plan, el Gobierno aplicará un ajuste en el uso de vehículos oficiales, con el fin de reducir el consumo de combustible en el sector público y destinar esos ahorros a programas de apoyo.

De igual forma, Chapman reveló que empresas del sector privado han mostrado interés en implementar esquemas parciales de teletrabajo para disminuir el consumo de combustible, una opción que ya cuenta con respaldo legal en el país.

Diálogo con transportistas

El ministro informó que este 25 de marzo se sostendrá una reunión con gremios de transportistas —tanto selectivos como colectivos— para escuchar sus planteamientos e incorporarlos al plan de medidas que será anunciado en los próximos días.

Chapman advirtió que la situación energética es “altamente dinámica”, por lo que el Gobierno continuará informando de manera constante sobre nuevas decisiones para enfrentar la crisis.