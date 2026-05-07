Panamá decomisa 2,330 paquetes de droga en 48 horas

Los tres decomisos reflejan la diversidad de rutas y métodos utilizados por las organizaciones criminales para mover cargamentos ilícitos a través del territorio panameño.Mientras una parte de la mercancía presuntamente tenía como destino <b><a href="/tag/-/meta/costa-rica">Costa Rica</a></b> por vía terrestre, otro cargamento se movilizaba por corredores marítimos del <b><a href="/tag/-/meta/oceano-pacifico">Pacífico</a></b> y otro utilizaba la infraestructura portuaria para alcanzar mercados internacionales.<b>Las autoridades no detallaron el tipo exacto de sustancia ilícita decomisada</b>, aunque este tipo de operaciones suele estar relacionado con <b>cocaína</b> destinada a mercados donde el valor del narcotráfico aumenta considerablemente tras cada frontera cruzada.Con base en estimaciones internacionales sobre el tráfico de cocaína, cargamentos de este tamaño pueden multiplicar su valor varias veces al llegar a destinos finales en Europa o Norteamérica, lo que explica el interés de las redes criminales por utilizar puertos, costas y pasos fronterizos de Panamá.