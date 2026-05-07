Panamá decomisa 2,330 paquetes de droga en 48 horas

En apenas 48 horas, las autoridades panameñas decomisaron cerca de 2,330 paquetes de presunta sustancia ilícita en operaciones ejecutadas en Chiriquí, el Pacífico y el Archipiélago de Las Perlas.

Las acciones, ejecutadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional y el Ministerio Público, revelan cómo Panamá continúa siendo un punto estratégico de tránsito para cargamentos ilícitos que buscan llegar a mercados de Centroamérica, Europa y posiblemente Norteamérica.

El decomiso más grande ocurrió en el oriente chiricano, donde unidades policiales interceptaron cinco vehículos que se dirigían hacia la frontera entre Panamá y Costa Rica. En la denominada “Operación Horizonte”, las autoridades incautaron 1,320 paquetes de presunta droga y capturaron a cuatro ciudadanos panameños.

Según el reporte oficial, además de la sustancia ilícita, fueron decomisados un arma de fuego calibre nueve milímetros sin permiso, municiones, proveedores y dos antenas de internet satelital, equipos que suelen ser utilizados para mantener comunicación en rutas clandestinas o de difícil acceso.

Un día después, el Senan y la Procuraduría General de la Nación informaron sobre otra operación en Playa Martín Pérez, en el Archipiélago de Las Perlas, donde fueron encontrados 975 paquetes de presunta droga ocultos en un área de manglar y distribuidos en dos embarcaciones.

En esa acción fueron aprehendidos dos ciudadanos y decomisadas las lanchas presuntamente utilizadas para el traslado del cargamento por el Pacífico Oriental.

A esto se sumó un tercer hallazgo en una terminal portuaria del Pacífico panameño, donde unidades aeronavales localizaron 35 paquetes de presunta sustancia ilícita escondidos dentro de los paneles de refrigeración de un contenedor procedente de Ecuador.

El contenedor tenía como destino final Poti, Georgia, una ciudad portuaria ubicada en el mar Negro y considerada un punto logístico estratégico para el comercio hacia Europa del Este y Asia Central.