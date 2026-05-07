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Panamá decomisa 2,330 paquetes de droga en 48 horas

Un contenedor procedente de Ecuador ocultaba droga con destino final a Georgia.
Un contenedor procedente de Ecuador ocultaba droga con destino final a Georgia. Cedida | Servicio Nacional Aeronaval
Por
Mileika Lasso
  • 07/05/2026 17:57
Operativos en Chiriquí, Las Perlas y Panamá Pacífico frenaron rutas hacia Costa Rica y Georgia

En apenas 48 horas, las autoridades panameñas decomisaron cerca de 2,330 paquetes de presunta sustancia ilícita en operaciones ejecutadas en Chiriquí, el Pacífico y el Archipiélago de Las Perlas.

Las acciones, ejecutadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional y el Ministerio Público, revelan cómo Panamá continúa siendo un punto estratégico de tránsito para cargamentos ilícitos que buscan llegar a mercados de Centroamérica, Europa y posiblemente Norteamérica.

El decomiso más grande ocurrió en el oriente chiricano, donde unidades policiales interceptaron cinco vehículos que se dirigían hacia la frontera entre Panamá y Costa Rica. En la denominada “Operación Horizonte”, las autoridades incautaron 1,320 paquetes de presunta droga y capturaron a cuatro ciudadanos panameños.

Según el reporte oficial, además de la sustancia ilícita, fueron decomisados un arma de fuego calibre nueve milímetros sin permiso, municiones, proveedores y dos antenas de internet satelital, equipos que suelen ser utilizados para mantener comunicación en rutas clandestinas o de difícil acceso.

Un día después, el Senan y la Procuraduría General de la Nación informaron sobre otra operación en Playa Martín Pérez, en el Archipiélago de Las Perlas, donde fueron encontrados 975 paquetes de presunta droga ocultos en un área de manglar y distribuidos en dos embarcaciones.

En esa acción fueron aprehendidos dos ciudadanos y decomisadas las lanchas presuntamente utilizadas para el traslado del cargamento por el Pacífico Oriental.

A esto se sumó un tercer hallazgo en una terminal portuaria del Pacífico panameño, donde unidades aeronavales localizaron 35 paquetes de presunta sustancia ilícita escondidos dentro de los paneles de refrigeración de un contenedor procedente de Ecuador.

El contenedor tenía como destino final Poti, Georgia, una ciudad portuaria ubicada en el mar Negro y considerada un punto logístico estratégico para el comercio hacia Europa del Este y Asia Central.

Panamá, corredor clave para las rutas internacionales

Los tres decomisos reflejan la diversidad de rutas y métodos utilizados por las organizaciones criminales para mover cargamentos ilícitos a través del territorio panameño.

Mientras una parte de la mercancía presuntamente tenía como destino Costa Rica por vía terrestre, otro cargamento se movilizaba por corredores marítimos del Pacífico y otro utilizaba la infraestructura portuaria para alcanzar mercados internacionales.

Las autoridades no detallaron el tipo exacto de sustancia ilícita decomisada, aunque este tipo de operaciones suele estar relacionado con cocaína destinada a mercados donde el valor del narcotráfico aumenta considerablemente tras cada frontera cruzada.

Con base en estimaciones internacionales sobre el tráfico de cocaína, cargamentos de este tamaño pueden multiplicar su valor varias veces al llegar a destinos finales en Europa o Norteamérica, lo que explica el interés de las redes criminales por utilizar puertos, costas y pasos fronterizos de Panamá.

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