Decomisan 80 paquetes de droga con destino a Grecia en puerto de Colón

Un cargamento de 80 paquetes de presunta sustancia ilícita con destino a Tesalónica, al norte de Grecia, fue interceptado en la zona portuaria del Caribe, en la provincia de Colón, durante una operación del Servicio Nacional Aeronaval.

La droga viajaba en un buque mercante procedente de Ecuador y fue detectada tras labores de inteligencia que permitieron identificar irregularidades en dos contenedores.

De acuerdo con la información oficial, unidades de la Sección de Inteligencia Portuaria realizaron el perfilamiento de la carga y detectaron indicios de contaminación, lo que llevó a una inspección más detallada.

Durante la revisión, los agentes encontraron anomalías en los sellos de los paneles de refrigeración, un elemento que activó los protocolos de seguridad. Posteriormente, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón, se llevó a cabo un allanamiento que permitió ubicar los paquetes ocultos dentro de la estructura del contenedor.

El caso refleja el uso de métodos de ocultamiento dentro de las cargas comerciales para intentar evadir los controles portuarios, en rutas que conectan Sudamérica con Europa.

Este decomiso se suma a los resultados acumulados por las autoridades en lo que va del 2026. Según cifras oficiales, la Aeronaval ha incautado 20.6 toneladas de droga mediante 25 operaciones a nivel nacional.

Las acciones, que se desarrollan tanto en puertos como en otras zonas del país, forman parte de una estrategia sostenida para contener el narcotráfico, en un contexto en el que Panamá continúa siendo utilizado como punto de tránsito en rutas internacionales.