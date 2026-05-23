Investigan contaminación marina en Punta Paitilla por descarga de pintura al mar

El personal de Verificación Ambiental del Ministerio de Ambiente realizó una inspección en un PH ubicado en Punta Paitilla, corregimiento de San Francisco, tras recibir denuncias relacionadas con posibles irregularidades ambientales vinculadas al manejo de residuos líquidos y materiales de pintura.

De acuerdo con la entidad, durante el recorrido dentro del edificio el personal técnico detectó malas prácticas relacionadas con trabajos de pintura y lavado de materiales con residuos de pintura dentro de una tina de lavado.

La inspección también permitió verificar que el fregador del área social mantenía conexión a una tubería con descarga directa al mar.

En el sitio, los inspectores constataron que ambas tuberías vertían residuos hacia un cuerpo de agua marino, situación que podría provocar afectaciones ambientales debido a la presencia de contaminantes en el ecosistema costero.

Como parte de la diligencia técnica, el equipo de la entidad efectuó una prueba de tinción para confirmar la conexión y la trayectoria de las descargas detectadas. Según la institución, la verificación corroboró el flujo de aguas hacia el mar.

Tras los hallazgos encontrados, funcionarios otorgaron un plazo de dos días al PH para ejecutar las adecuaciones correspondientes y corregir las conexiones observadas durante la inspección.

El ministerio informó que sus técnicos retornarán el próximo lunes 25 de mayo de 2026 para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas solicitadas.

Posteriormente, la entidad iniciará el proceso administrativo correspondiente por la descarga de residuos de pintura al mar, tomando en consideración la posible afectación ambiental generada por estas prácticas.

La entidad reiteró que mantiene operativos de vigilancia y fiscalización ambiental en distintos puntos del país, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente.