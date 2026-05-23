Machado asegura en Panamá que el país será la escala de regreso de los venezolanos

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado camino la tarde de este sábado 23 de mayo entre sus paisanos en la avenida Cuba antes de subir al escenario y dirigirse a los venezolanos en Panamá.

Machado camino entre la muchedumbre que ondeaba banderas de Venezuela. La gente la abrazaba y la besaba y otros lloraban al verla.

Mientras el locutor en la tarima gritaba que muy pronto volverían a casa, a Venezuela. Los niños subieron con ella y la abrazaban y besaban.

Además, Machado, quien recibió el premio Nobel de la Paz en diciembre de 2025, no perdió la oportunidad de tomarse una selfie, con el fondo de sus paisanos.

En la tarima la esperaban dirigentes de la oposición venezolana que se ha concentrado en la ciudad de Panamá desde este 22 de mayo.

Los venezolanos le obsequiaron a Machado varios rosarios de diferentes colores. La dirigente no pudo evitar llorar al encontrarse, especialmente con los niños, quienes le obsequiaron dibujos y abrazos.

También recibió flores mientras los fotógrafos panameños y de la prensa internacional captaban las lágrimas de la dirigente de Con Venezuela.

Este encuentro se realizó a pesar de la ola de calor que hay en la ciudad de Panamá y los aguaceros intermitentes que cayeron en la zona.

“Dios mío Panamá... tanta fuerza y energía... que bueno estar aquí en este lugar que ha sido de paso doloroso de miles de venezolanos y que será la escala de vuelta a construir el país que amamos”, dijo Machado.

La dirigente le agradeció a Panamá por recibir a los venezolanos. “Quiero agradecer al presidente [José Raúl] Mulino, que además acogió la solicitud para que se depositaran las actas de la victoria”, añadió.

Otro punto que insistió la dirigente fue que los venezolanos en Panamá deben estar listos para regresar a su país y que deberían ir pensando en que negocio abrirán a su vuelta.

También insistió en la separación de las familias y como ejemplo citó que muchos no pudieron estar en el bautizo del nieto o en el entierro de un familiar.

“Este es un movimiento que tiene raíces muy profundas”, destacó.

Al decir que Delcy Rodríguez se iba a ir de Venezuela los asistentes a la avenida Cuba gritaron de alegría.