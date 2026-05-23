Neutralizan a tirador que intentó ingresar a la Casa Blanca

La Casa Blanca confirmó que un tirador intentó ingresar a la tarde de este sábado 23 de mayo. Por lo menos, se habla de 30 disparos que se efectuaron en un intercambio entre las fuerzas de seguridad y el agresor. El Buró Federal de Investigaciones se encuentra apoyando al Servicio Secreto en las investigaciones.

Los periodistas que informaban desde la sala de prensa de la Casa Blanca sobre el principio de acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán evacuaron el lugar tras escuchar los disparos.

El corresponsal del diario español ABC en Washington David Alandete afirmó en X que el tirador se acercó a la Casa Blanca cerca de la puerta 17, alrededor de las 6:00 pm (hora local) y disparó tres veces hacia el edificio.

Los agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego y lo abatieron. Un civil también resultó herido durante el intercambio de disparos. Las autoridades aseguran que el sospechoso nunca logró superar el perímetro de seguridad de la Casa Blanca.