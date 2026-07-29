Ascienden a 18 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 en Japón

La cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el suroeste de Japón aumentó a 18, mientras los equipos de rescate mantienen una intensa búsqueda de sobrevivientes entre los escombros en la prefectura de Kumamoto.

Según informó la agencia EFE, el número de víctimas mortales aumentó luego de que las autoridades confirmaran la muerte de cinco personas tras el colapso de una chimenea en la planta de Nippon Paper Industries, ubicada en la ciudad de Yatsushiro. Con ello, el balance del terremoto pasó de 13 a 18 fallecidos.

Las autoridades locales también señalaron que cuatro personas permanecen desaparecidas y se presume que podrían seguir atrapadas entre los escombros, por lo que las labores de búsqueda y rescate continúan sin descanso.

Entre las víctimas se encuentran además tres personas que estaban en un centro comercial de la cadena Aeon, una de las estructuras que sufrió graves daños durante el sismo.

De acuerdo con EFE, el presidente de la compañía, Akio Yoshida, indicó que otras tres personas aún no han sido localizadas, mientras los equipos de emergencia mantienen las operaciones de rescate en el lugar.