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Ascienden a 18 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 en Japón

Vista aérea del edificio del centro comercial Aeon Mall Kumamoto, gravemente dañado tras el terremoto que sacudió Kashima, en la prefectura de Kumamoto, al suroeste de Japón, el 29 de julio.
Vista aérea del edificio del centro comercial Aeon Mall Kumamoto, gravemente dañado tras el terremoto que sacudió Kashima, en la prefectura de Kumamoto, al suroeste de Japón, el 29 de julio. JIJI PRESS / EFE
Por
Deborah Peña
  • 29/07/2026 07:01
Las autoridades locales también señalaron que cuatro personas permanecen desaparecidas.

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La cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el suroeste de Japón aumentó a 18, mientras los equipos de rescate mantienen una intensa búsqueda de sobrevivientes entre los escombros en la prefectura de Kumamoto.

Según informó la agencia EFE, el número de víctimas mortales aumentó luego de que las autoridades confirmaran la muerte de cinco personas tras el colapso de una chimenea en la planta de Nippon Paper Industries, ubicada en la ciudad de Yatsushiro. Con ello, el balance del terremoto pasó de 13 a 18 fallecidos.

Las autoridades locales también señalaron que cuatro personas permanecen desaparecidas y se presume que podrían seguir atrapadas entre los escombros, por lo que las labores de búsqueda y rescate continúan sin descanso.

Entre las víctimas se encuentran además tres personas que estaban en un centro comercial de la cadena Aeon, una de las estructuras que sufrió graves daños durante el sismo.

De acuerdo con EFE, el presidente de la compañía, Akio Yoshida, indicó que otras tres personas aún no han sido localizadas, mientras los equipos de emergencia mantienen las operaciones de rescate en el lugar.

Por su parte, más de 3.600 efectivos de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, junto a centenares de bomberos, policías y equipos de emergencia, participan en las operaciones de rescate, que se desarrollan en medio de altas temperaturas y ante el riesgo de nuevas réplicas.

El terremoto alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala sísmica japonesa y tuvo su epicentro en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu.

El terremoto también dejó importantes daños en viviendas e infraestructura, además de cortes en los servicios de agua y electricidad que afectaron a decenas de miles de hogares, mientras continúan las labores de rescate y evaluación de los daños.

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