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Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 29 de julio

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 24 °C y 26.5 °C
Las temperaturas mínimas oscilarán entre 24 °C y 26.5 °C Depositphotos
Por
Deborah Peña
  • 29/07/2026 06:14
En el Pacífico, predominará el tiempo seco durante la mayor parte del día.

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Panamá experimentará este miércoles una jornada con condiciones mayormente estables en gran parte del país, aunque se esperan lluvias de intensidad variable en sectores del Caribe y algunas regiones del Pacífico durante la tarde y la noche, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En la vertiente del Caribe, durante la mañana y la tarde se prevén lluvias ligeras y aisladas. Sin embargo, en horas de la noche aumentará la nubosidad con la posibilidad de lluvias y aguaceros moderados a fuertes en las zonas marino-costeras desde Colón Costa Abajo hasta Bocas del Toro. Estas condiciones podrían generar chubascos aislados en tierra firme, principalmente desde la comarca Ngäbe Buglé hasta Colón Costa Abajo.

En el Pacífico, predominará el tiempo seco durante la mayor parte del día. No obstante, en la tarde podrían registrarse chubascos ligeros a moderados en la región metropolitana, el sur de Veraguas y el occidente de Chiriquí, mientras que en Darién y la comarca Emberá Sambú no se descartan lluvias puntualmente fuertes.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 24 °C y 26.5 °C, mientras que en las zonas montañosas y la Cordillera Central estarán entre 12 °C y 19 °C. Las máximas alcanzarán entre 31.5 °C y 35 °C, aunque en la Cordillera Central no superarán los 27 °C.

Además, los índices de radiación UV-B serán altos a muy altos en todo el territorio nacional y extremos en las zonas marítimas, por lo que las autoridades recomiendan limitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar.

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