Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 29 de julio

Panamá experimentará este miércoles<b> una jornada con condiciones mayormente estables en gran parte del país</b>, aunque se esperan lluvias de intensidad variable en sectores del Caribe y algunas regiones del Pacífico durante la tarde y la noche, de acuerdo con el <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá</a> (IMHPA).En la vertiente del <b>Caribe</b>, durante la mañana y la tarde se prevén lluvias ligeras y aisladas. Sin embargo, en horas de la noche aumentará la nubosidad con la posibilidad de lluvias y aguaceros moderados a fuertes en las zonas marino-costeras desde <b>Colón Costa Abajo hasta Bocas del Toro</b>. Estas condiciones podrían generar chubascos aislados en tierra firme, principalmente desde la comarca <b>Ngäbe Buglé</b> hasta<b> Colón Costa Abajo.</b>En el Pacífico, predominará el tiempo seco durante la mayor parte del día. No obstante,<b> en la tarde podrían registrarse chubascos ligeros a moderados en la región metropolitana, el sur de Veraguas y el occidente de Chiriquí</b>, mientras que en Darién y la comarca Emberá Sambú no se descartan lluvias puntualmente fuertes.Las temperaturas mínimas oscilarán entre <b>24 °C y 26.5 °C</b>, mientras que en las zonas montañosas y la Cordillera Central estarán entre <b>12 °C y 19 °C</b>. Las máximas alcanzarán entre <b>31.5 °C y 35 °C</b>, aunque en la Cordillera Central no superarán los <b>27 °C</b>.Además, los índices de radiación <b>UV-B</b> serán <b>altos a muy altos</b> en todo el territorio nacional y <b>extremos</b> en las zonas marítimas, por lo que las autoridades recomiendan limitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar.