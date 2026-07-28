Ruta a la guerra: detrás de la red que recluta panameños para Rusia

Dos de los expedientes comenzaron a partir de denuncias presentadas por familiares y otros dos surgieron de informes elaborados por la <b><a href="/tag/-/meta/dij-direccion-de-investigacion-judicial">Dirección de Investigación Judicial (DIJ)</a></b>. <b>Las denuncias señalan que los casos estarían vinculados con el conflicto armado</b>.Por otro lado, <b>el gobierno panameño confirmó el pasado 24 de julio la muerte de un ciudadano panameño en Rusia y la posterior repatriación de sus restos</b>.El vicecanciller <b><a href="/tag/-/meta/carlos-hoyos">Carlos Hoyos</a></b> explicó a este medio que la Cancillería gestionó el traslado del cuerpo a solicitud de sus familiares. <i>'Nosotros tenemos conocimiento de un fallecimiento y desde el momento en que nos enteramos empezamos a hacer las averiguaciones internas para confirmar la identidad (...). Al final, los familiares determinaron que los restos fueran enviados a Panamá'</i>, confirmó.La Cancillería también ha informado sobre ciudadanos panameños ubicados en Rusia y Ucrania y mantiene solicitudes de asistencia consular relacionadas con nacionales en ambos países.El ministro de Seguridad Pública, <b><a href="/tag/-/meta/frank-abrego">Frank Ábrego</a></b>, aseguró que las <b>autoridades conocían de la situación antes de que trascendiera públicamente</b> y que los organismos de seguridad habían recibido información de inteligencia sobre ciudadanos contactados por internet. <b>Ábrego fue enfático en que el Estado panameño no intervino en estos desplazamientos</b>.<i>'Establecimos claramente que ninguno de ellos tuvo participación estatal. Todo fue producto de chats, de Instagram o de X, donde ellos buscaron, encontraron y posteriormente viajaron para distintas actividades por las que aceptaron un pago'</i>, mencionó.