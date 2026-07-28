Felaban: Panamá, entre los diez países de Latam donde los bancos ganan más dinero

La banca de América Latina registró una utilidad neta acumulada de $88,996 millones en 2025, lo que representa un aumento del 31% frente al año anterior.

Según el Informe Económico Bancario Trimestral de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), estas cifras reflejan un periodo de alta rentabilidad para el sector financiero regional.

Panamá se posicionó entre los diez mercados latinoamericanos que generaron mayores utilidades absolutas en ese periodo.

El comportamiento entre los distintos mercados mostró dinámicas diversas. Colombia (71%), Ecuador (43%) y Bolivia (42%) registraron los mayores crecimientos interanuales en sus beneficios, mientras que Uruguay fue la única plaza que presentó resultados negativos.

La generación de ganancias continuó concentrada en las tres mayores economías del continente. Brasil, México y Chile absorbieron casi cuatro quintas partes del total regional. Brasil encabezó la lista con el 51% de las utilidades, seguido por México con el 19% y Chile con el 7%.

En términos de cifras reales en dólares, Brasil lideró la tabla con $45,841 millones, escoltado por México con $17,110 millones. Chile ocupó el tercer lugar con $5,875 millones, Perú el cuarto con $4,207 millones y Colombia el quinto con $3,803 millones.

Panamá se ubicó en la sexta casilla con $2,681 millones, por encima de Argentina ($2,103 millones), República Dominicana ($1,289 millones), Guatemala ($1,246 millones) y Uruguay ($1,095 millones).

El informe de Felaban incluyó también a Ecuador ($946 millones), Paraguay ($863 millones), Costa Rica ($575 millones), Bolivia ($540 millones), Honduras ($433 millones) y El Salvador ($388 millones).

Según Felaban, el desempeño del sector obedeció a tres factores principales: un entorno de tasas de interés elevadas, la expansión del crédito en términos nominales y la apreciación cambiaria de varias monedas locales.

Felaban atribuyó los resultados a la gestión de las entidades bancarias, destacando el uso de políticas de crédito “basadas en la evidencia” y en el pronóstico del riesgo, el diseño de líneas de producto claras y “un seguimiento de la cartera cuidadoso que evite posibles dolores de cabeza”, publicó Bloomberg.

El gremio advirtió que la continuidad de esta tendencia dependerá de la evolución macroeconómica. “Esto será sostenible si la economía sigue creciendo, si el ingreso de los hogares se mantiene y si además la inversión privada encuentra mejores incentivos para materializarse”, afirmó la organización.

En caso contrario, señaló Felaban, “es previsible que estos resultados se moderen. El sector financiero y bancario nunca es ajeno a lo que ocurra con la economía”.