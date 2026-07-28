Rita Wald: Un nuevo capítulo 49 años después de su desaparición

Rita Wald tenía 17 años cuando fue vista por última vez en 1977. Esta semana, 49 años después, el principal sospechoso, Emilio Garzola, por su desaparición fue interrogado por el Ministerio Público. El Ministerio Público no descarta investigar a más personas.

Se trata de un nuevo capítulo es una saga de 5 décadas en búsqueda de justicia dónde el Estado panameño ha salido públicamente a pedir perdón, pactado un acuerdo con los familiares, modificado el Código Penal, reabierto el expediente en 2024 y llevado a cabo un proceso de extradición con Nicaragua para traer a Garzola luego de haber sido aprehendido por la Interpol.

La fiscal encargada del caso, Geomara Guerra, habló este martes 28 de julio sobre el caso, apuntando que habrían más personas involucradas. “Sí hay otras personas que están también supuestos para investigar y sí, en el expediente hay otras personas que pueden resultar involucradas”, señaló Guerra, sin precisar cuántas personas, ni su identidad.

Rita Wald era una estudiante en el Colegio Remón Cantera, además era activista, dirigente de la Sociedad Estudiantil Democrática. Su familia ha denunciado que fue víctima de múltiples amenazas durante la dictadura militar.

La investigación inicial de 1977 ha sido denunciada por estar viciada desde sus inicios. Los familiares de Wald relatan que en el Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) les preguntaron sobre la vida sexual de la menor de edad y si era “sexualmente atractiva”. Su versión se encuentra compilada en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2006 admite el caso.

En 1978 se cierra la causa. En 1990, después de la dictadura militar, se reabre, pero vuelve a ser cerrada en 1994. Las dos personas vinculadas al caso en ese momento eran Garzola y Luis Antonio Gómez, quien en 2008 fue designado como embajador de Panamá en Cuba durante el gobierno del perredista Martín Torrijos. Ambos fueron sobreseídos en 1994. No se ha confirmado si el Ministerio Público investiga o planea investigar a Gómez.

En 2008 se presenta un informe de la Comisión de la Verdad, creada para esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura, y allí se incluye el caso de Rita Wald, concluyendo que su desaparición y la falta de diligencia en las investigaciones habían sido motivadas políticamente.

En 2017 el Estado panameño pide perdón públicamente por la desaparición forzada de Rita Wald. Se modifica también el Código Penal, estableciendo la continuidad y permanencia del delito hasta que no se dé a conocer el destino de la víctima, en seguimiento con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, ratificada por el Estado panameño.

En 2024, el Ministerio Público solicita la reabrir el caso y en 2025 el Segundo Tribunal Superior ordena su reapertura. “Se reabre primeramente porque continúa desaparecida, no están los restos de la joven Rita Wald y se convierte en una desaparición forzada por los requisitos típicos que presenta la conducta, tanto por el tipo penal como convencionalmente lo hemos caracterizado como desaparición forzada. El tribunal asimismo lo ha admitido y ordena la reapertura en el caso de esta persona que fue deportada”, explicó la fiscal Guerra. “Teníamos un término abierto desde que solicitamos la reapertura y que se accedió el año pasado, en febrero del 2025, por el hecho de que no teníamos un detenido, pero a partir de que ahora hay un detenido, pues el término de investigación inmediatamente se acorta. Así que debemos tener en cuenta que lo que tenemos ya para culminar la investigación no es mucho”.

La fiscal no dio un estimado del tiempo restante del proceso, recordando que se encuentra bajo las normas del Sistema Inquisitivo Mixto. Sí confirmó que Garzola permanece bajo detención provisional.

¿Cuál era el vínculo de Garzola con Rita Wald?

Emilio Garzola era locutor en la emisora Onda Popular. De acuerdo al testimonio recabado en el informe de la CIDH, Rita Wald lo consideraba un amigo y tenía prestado su carro. Rita le habría devuelto el carro a Garzola a las seis de la tarde en Galerías Obarrio. De acuerdo a Garzola, Rita se fue rumbo a la Vía España a tomar un taxi. Una amiga de Rita declaró que alrededor de las 8:30 de la noche recibió una llamada de ella. “Según la amiga, Rita llamó para decirle que tenía un amigo que quería conocerla, la muchacha se negó y Rita se despidió de ella y le dijo ‘te veo mañana’. Esta llamada es la última noticia que se tuvo de Rita”, detalla el informe de la CIDH.