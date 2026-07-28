Nuevas normas del Codex Alimentarius abren paso a los alimentos panameños en Europa

Las recientes decisiones adoptadas en la 49.ª Comisión del Codex Alimentarius, celebrada del 6 al 10 de julio de 2026 en Ginebra, Suiza, representan un avance estratégico para la competitividad del sector agroalimentario nacional.Joseph Gallardo, delegado principal de Panamá y Punto de Contacto Codex de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), explicó que los nuevos estándares aprobados otorgarán el respaldo técnico necesario para que la producción alimentaria local acceda a plazas internacionales de alta exigencia, como la Unión Europea.Gallardo detalló que la aprobación de las nuevas directrices sobre el uso del etiquetado precautorio de alérgenos, junto con la iniciativa técnica coliderada por Panamá para fijar principios de análisis de riesgos en nuevas fuentes de alimentos y sistemas de producción, permitirá evaluar alimentos de consumo habitual en Panamá y en la región latinoamericana bajo criterios científicos de validez universal.A juicio del representante del MICI, contar con referencias técnicas sustentadas en evidencia científica reducirá las trabas normativas y la incertidumbre en los procesos de exportación, fortaleciendo la confianza de los importadores internacionales.