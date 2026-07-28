RM mantiene presidencia de la Comisión de Credenciales

Ya están conformadas y juramentadas la mitad de las juntas directivas de las comisiones permanentes en la Asamblea Nacional. Este martes 28 de julio fueron electos los presidentes, vicepresidentes y secretarios de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales; así como la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia.

En la comisión de Credenciales fue reelecta la diputada Dana Castañeda, del partido oficialista Realizando Metas, quien adelantó que van a preparar la agenda y definir las fechas de reuniones para evaluar las designaciones que presente el Ejecutivo a cargos públicos como el fiscal electoral, el director del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) y la directora de la Agencia Panameña de Alimentos (APA).

Castañeda también fue cuestionada por su cercanía al actual presidente de la República, José Raúl Mulino. “El hecho de ser allegada del presidente de la República no tiene nada que ver con la independencia, ni el rol que tenga que tener en esta asamblea”, respondió la diputada. “Nosotros somos un órgano que actuamos en colaboración, pero somos independientes y esta comisión es basada en el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, nada tiene que ver presidente de la República a quien respetamos y con quien colaboramos de manera armónica con las decisiones que esta comisión a bien tenga”, concluyó.

Castañeda, quien también es abogada, defendió la labor de la comisión durante el último período ordinario en el que se archivaron múltiples denuncias, incluyendo contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República.

“Aquí se solía decir de que se mantenían denuncias en la comisión para presionar a magistrados y eso quedó demostrado que no fue así. No habían méritos, se archivaron.Yo no recibí una llamada de ningún magistrado ni del presidente de la República para poder influenciar en una decisión, ni mía ni de ningún magistrado. De manera que en estricto derecho no tenía mérito y fueron archivadas simplemente”, enfatizó.

La elección de Castañeda contó con el apoyo de 7 de los 9 comisionados. La vicepresidenta electa fue Yesica Romero, de Cambio Democrático, y el secretario es Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Los únicos que no votaron a favor de estos tres diputados fueron miembros de la Coalición Vamos.

Por otro lado, Vamos obtuvo la presidencia de la Comisión de la Mujer, Niñez, la Niñez, la Juventud y la Familia con la elección de Paulette Thomas, quien aseguró que se dará seguimiento a temas pendientes como los albergues infantiles, así cómo otras propuestas.

“Seguiremos dándole seguimiento a estos temas, amén de que todavía tenemos temas, algunos puntos que están en puntos suspensivos, ya que tenemos ya la ley que le da el carácter público al listado de ofensores sexuales, pero estamos en ese impasse de definir conjuntamente con el Ministerio de Seguridad si va a tratar de una página web o se va a tratar de una aplicación. En caso tal que se trate de una aplicación, ya tenemos una preparada”, detalló Thomas.

Sobre la victoria política de Vamos dentro de la comisión, resaltó el consenso logrado con diputados de distintas bancadas. “Afortunadamente hemos llegado a un consenso y logramos presidirla mi persona y también contar con el apoyo irrestricto de mi amiga Yuzaida Marín y también de Flor Brenes. Trabajaremos juntas sin descanso por sacar adelante esta comisión”, prometió la diputada.

Yuzaida Marín de Realizando Metas fue escogida como la vicepresidenta y Flor Brenes del PRD es la nueva secretaria.