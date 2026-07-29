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Migración de Panamá frustra el ingreso de dos hombres con alertas por pertenecer a grupo armado y narcotráfico

El SNM destacó que esas acciones forman parte de los controles permanentes que mantiene en los aeropuertos.
El SNM destacó que esas acciones forman parte de los controles permanentes que mantiene en los aeropuertos. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 29/07/2026 09:18
El segundo caso correspondió a otro ciudadano colombiano que registraba antecedentes por porte ilegal de armas, concierto para delinquir y pertenencia a grupos armados.

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El Servicio Nacional de Migración (SNM) detalló la mañana de este miércoles 29 de julio que negó el ingreso a Panamá a dos ciudadanos colombianos con antecedentes penales por delitos graves, tras ser detectados durante controles migratorios realizados en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.

De acuerdo con el SNM, ambas intervenciones fueron posibles gracias a los sistemas de verificación y control de pasajeros, que permitieron identificar las alertas registradas contra los viajeros antes de autorizar su entrada al país.

En el primer caso, el SNM indicó que se trató de un ciudadano procedente de Medellín que mantenía una condena por tráfico de drogas en Panamá.

Según la institución, esta persona fue sentenciada a 12 años de prisión, cumplió parte de la pena en el país y posteriormente completó la condena tras ser extraditada a Colombia.

El segundo caso correspondió a otro ciudadano colombiano que registraba antecedentes por porte ilegal de armas, concierto para delinquir y pertenencia a grupos armados en su país de origen.

Tras verificar la información, las autoridades migratorias aplicaron las disposiciones legales vigentes y procedieron a negar el ingreso de ambos ciudadanos, quienes fueron retornados a su país de procedencia.

El SNM destacó que esas acciones forman parte de los controles permanentes que mantiene en los aeropuertos y demás puntos de entrada al país, con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional.

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