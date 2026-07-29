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Neymar anuncia su retiro de la Selección de Brasil tras el Mundial 2026

El jugador brasileño Neymar Jr. durante un partido del Mundial 2026.
El jugador brasileño Neymar Jr. durante un partido del Mundial 2026. CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH | EFE
Por
Deborah Peña
  • 29/07/2026 10:18
La despedida de Neymar comenzó a tomar forma luego de la derrota de Brasil por 2-1 ante Noruega en la Copa del Mundo de 2026.

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El ciclo de Neymar Jr. con la selección brasileña llegó oficialmente a su fin. El jugador reafirmó que no volverá a representar a la Canarinha, una decisión que había adelantado tras la eliminación de Brasil en el mundial 2026.

Según dio a conocer ESPN, después del triunfo con Santos que aseguró la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el atacante reiteró que considera cerrada su etapa con el combinado nacional.

“Mi momento con la selección ha terminado. Hice historia, fui feliz y di mi sangre y mi vida. Siempre peleé y luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más”, declaró el futbolista, según ESPN.

La despedida de Neymar comenzó a tomar forma luego de la derrota de Brasil por 2-1 ante Noruega en la Copa del Mundo de 2026, encuentro en el que expresó que su recorrido con la selección había concluido.

El delantero pone fin a una trayectoria de 130 partidos y 80 goles con Brasil, registro que lo convierte en el máximo anotador de la selección en partidos oficiales.

Además, participó en cuatro ediciones de la Copa del Mundo y conquistó la Copa Confederaciones de 2013 y la medalla de oro olímpica en Río 2016.

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