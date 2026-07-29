Neymar anuncia su retiro de la Selección de Brasil tras el Mundial 2026

El ciclo de Neymar Jr. con la selección brasileña llegó oficialmente a su fin. El jugador reafirmó que no volverá a representar a la Canarinha, una decisión que había adelantado tras la eliminación de Brasil en el mundial 2026.Según dio a conocer ESPN, después del triunfo con Santos que aseguró la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el atacante reiteró que considera cerrada su etapa con el combinado nacional. <i><b>'Mi momento con la selección ha terminado. Hice historia, fui feliz y di mi sangre y mi vida. Siempre peleé y luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más', </b></i>declaró el futbolista, según ESPN.La despedida de Neymar comenzó a tomar forma luego de la derrota de Brasil por<b> 2-1 ante Noruega en la Copa del Mundo de 2026</b>, encuentro en el que expresó que su recorrido con la selección había concluido.El delantero pone fin a una trayectoria de <b>130 partidos y 80 goles con Brasil</b>, registro que lo convierte en el máximo anotador de la selección en partidos oficiales. Además, participó en cuatro ediciones de la C<b>opa del Mundo y conquistó la Copa Confederaciones de 2013 y la medalla de oro olímpica en Río 2016.</b>