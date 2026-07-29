Régimen de Cuba abre farmacias y estaciones de combustible al sector privado

El régimen de Cuba dio un nuevo paso en la flexibilización de su economía al permitir que empresas <b>privadas nacionales y extranjeras participen en actividades que hasta ahora estaban reservadas al Estado</b>, como la operación de farmacias, estaciones de combustible y geriatricos.Las nuevas disposiciones, que comenzarán a aplicarse en agosto, forman parte de <b>un paquete de 176 reformas económicas aprobadas por el Gobierno para impulsar la actividad productiva, </b>publicada este martes en la Gaceta Oficial, y <b>establece cuatro niveles de regulación, cambiando</b> <b>el hasta ahora vigente sistema</b> que igualaba la prohibición de manera igual.De acuerdo con el medio informativo Infobae, la normativa reduce significativamente el número de actividades vetadas para el sector privado,<b> al pasar de 125 a 44</b>. <b>¿Cuáles son estas modificaciones?</b>Entre las modificaciones destaca <b>la posibilidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas administren gasolineras mediante acuerdos con entidades estatales.</b> Asimismo, <b>las compañías privadas y el capital extranjero podrán participar en proyectos de extracción de petróleo y gas natural </b>a través de concesiones y empresas mixtas. Las reformas también contemplan la participación privada en áreas como la distribución y comercialización de energía eléctrica, la fabricación de productos químicos y farmacéuticos y la construcción de motocicletas, triciclos, remolques y otros vehículos ligeros, según dio a conocer Infobae.En el ámbito de la salud, aunque la atención médica continuará siendo una actividad exclusiva del Estado, el Gobierno permitirá que mipymes, cooperativas y empresas privadas gestionen farmacias, siempre que cuenten con licencia de funcionamiento, personal capacitado y medicamentos debidamente registrados.Sin embargo, el Gobierno mantendrá bajo control sectores considerados estratégicos, entre ellos<b> la defensa, la seguridad, la educación, las telecomunicaciones, el periodismo, la edición de publicaciones, el comercio mayorista y el transporte marítimo internacional.</b>