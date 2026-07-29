Régimen de Cuba abre farmacias y estaciones de combustible al sector privado

El régimen de Cuba dio un nuevo paso en la flexibilización de su economía al permitir que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en actividades que hasta ahora estaban reservadas al Estado, como la operación de farmacias, estaciones de combustible y geriatricos.

Las nuevas disposiciones, que comenzarán a aplicarse en agosto, forman parte de un paquete de 176 reformas económicas aprobadas por el Gobierno para impulsar la actividad productiva, publicada este martes en la Gaceta Oficial, y establece cuatro niveles de regulación, cambiando el hasta ahora vigente sistema que igualaba la prohibición de manera igual.

De acuerdo con el medio informativo Infobae, la normativa reduce significativamente el número de actividades vetadas para el sector privado, al pasar de 125 a 44.

¿Cuáles son estas modificaciones?

Entre las modificaciones destaca la posibilidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas administren gasolineras mediante acuerdos con entidades estatales.

Asimismo, las compañías privadas y el capital extranjero podrán participar en proyectos de extracción de petróleo y gas natural a través de concesiones y empresas mixtas.

Las reformas también contemplan la participación privada en áreas como la distribución y comercialización de energía eléctrica, la fabricación de productos químicos y farmacéuticos y la construcción de motocicletas, triciclos, remolques y otros vehículos ligeros, según dio a conocer Infobae.

En el ámbito de la salud, aunque la atención médica continuará siendo una actividad exclusiva del Estado, el Gobierno permitirá que mipymes, cooperativas y empresas privadas gestionen farmacias, siempre que cuenten con licencia de funcionamiento, personal capacitado y medicamentos debidamente registrados.

Sin embargo, el Gobierno mantendrá bajo control sectores considerados estratégicos, entre ellos la defensa, la seguridad, la educación, las telecomunicaciones, el periodismo, la edición de publicaciones, el comercio mayorista y el transporte marítimo internacional.