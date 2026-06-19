Cuba abre empresas estatales al capital privado y elimina subsidios universales en histórica reforma

La reforma también alcanza al sistema financiero, uno de los sectores más controlados por el Estado cubano.<b>El paquete contempla la participación de capital privado, cooperativo y extranjero en determinadas actividades bancarias y financieras</b>, bajo la supervisión del <b>Banco Central de Cuba</b>.Entre las propuestas figura el establecimiento de instituciones financieras no bancarias de capital nacional o extranjero, que podrán apoyar al sistema mediante servicios como el otorgamiento de microcréditos.La apertura supone, en la práctica, <b>una flexibilización del monopolio financiero estatal</b> y busca ampliar las fuentes de financiamiento para los nuevos actores económicos.El Ejecutivo también creará <b>un mercado cambiario digital y en tiempo real</b>, basado en mecanismos de subasta de divisas. Su implementación estará acompañada de devaluaciones sucesivas del peso cubano, <b>una decisión que podría elevar el costo de los productos importados y ejercer una mayor presión sobre el poder adquisitivo de la población</b>.