Muere a los 94 años el escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza

El reconocido escritor y periodista colombiano <b>Plinio Apuleyo Mendoza falleció a los 94 años</b>, dejando tras de sí una extensa trayectoria vinculada al periodismo narrativo, la literatura y el ensayo político. <b>La noticia fue confirmada este martes por allegados del autor a medios colombianos</b>, luego de que trascendiera inicialmente en redes sociales a través de un mensaje publicado por el periodista Gustavo Gómez. Hasta el momento, <b>no se han divulgado las causas de su muerte</b>.Nacido en Tunja el 1 de enero de 1932, <b>Mendoza fue considerado por diversos sectores de la opinión pública como una voz fundamental de las letras, el periodismo y el pensamiento político colombiano</b>. Su vida estuvo marcada por acontecimientos que moldearon su visión del país, entre ellos el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948, cuando su padre caminaba junto al líder liberal en Bogotá.<b>Su trayectoria también estuvo estrechamente ligada a la de <a href="/tag/-/meta/gabriel-garcia-marquez">Gabriel García Márquez</a>, con quien construyó una amistad que se prolongó durante décadas</b>. Ambos coincidieron en París a mediados de los años cincuenta, cuando comenzaban a consolidar sus carreras periodísticas. Mendoza apoyó a García Márquez durante momentos de dificultades económicas, leyó sus primeros manuscritos y le ayudó a conseguir trabajos periodísticos.La relación entre ambos quedó plasmada en <b>El olor de la guayaba (1982)</b>, una <b>obra de conversaciones en la que exploraron la vida y el universo literario del Nobel colombiano</b>. Mendoza también dedicó varios libros a recordar su amistad con el autor de <b>Cien años de soledad</b>.En el ámbito político, su pensamiento evolucionó desde una posición de izquierda hacia un liberalismo crítico con los regímenes autoritarios, postura que reflejó en obras como <b>Manual del perfecto idiota latinoamericano</b>, escrita junto a Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa.Su legado incluye novelas, ensayos y textos autobiográficos que consolidaron una voz influyente y polémica en el panorama intelectual colombiano y latinoamericano.