Muere a los 94 años el escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza

El reconocido escritor y periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza falleció a los 94 años, dejando tras de sí una extensa trayectoria vinculada al periodismo narrativo, la literatura y el ensayo político.

La noticia fue confirmada este martes por allegados del autor a medios colombianos, luego de que trascendiera inicialmente en redes sociales a través de un mensaje publicado por el periodista Gustavo Gómez. Hasta el momento, no se han divulgado las causas de su muerte.

Nacido en Tunja el 1 de enero de 1932, Mendoza fue considerado por diversos sectores de la opinión pública como una voz fundamental de las letras, el periodismo y el pensamiento político colombiano. Su vida estuvo marcada por acontecimientos que moldearon su visión del país, entre ellos el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948, cuando su padre caminaba junto al líder liberal en Bogotá.

Su trayectoria también estuvo estrechamente ligada a la de Gabriel García Márquez, con quien construyó una amistad que se prolongó durante décadas. Ambos coincidieron en París a mediados de los años cincuenta, cuando comenzaban a consolidar sus carreras periodísticas.

Mendoza apoyó a García Márquez durante momentos de dificultades económicas, leyó sus primeros manuscritos y le ayudó a conseguir trabajos periodísticos.

La relación entre ambos quedó plasmada en El olor de la guayaba (1982), una obra de conversaciones en la que exploraron la vida y el universo literario del Nobel colombiano. Mendoza también dedicó varios libros a recordar su amistad con el autor de Cien años de soledad.

En el ámbito político, su pensamiento evolucionó desde una posición de izquierda hacia un liberalismo crítico con los regímenes autoritarios, postura que reflejó en obras como Manual del perfecto idiota latinoamericano, escrita junto a Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa.

Su legado incluye novelas, ensayos y textos autobiográficos que consolidaron una voz influyente y polémica en el panorama intelectual colombiano y latinoamericano.