Expulsan de Panamá a 41 personas; tenían antecedentes por homicidio y tráfico de migrantes

El Servicio Nacional de Migración (SNM) programó este martes 14 de julio un vuelo de deportación y expulsión desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Albrook, con 41 colombianos que enfrentaban procesos administrativos de deportación o expulsión, varios de ellos por representar una amenaza para la seguridad pública y el orden interno del país.

De acuerdo con la entidad, del total de personas trasladadas a Colombia, 22 fueron deportadas y 19 expulsadas, en cumplimiento de la legislación migratoria vigente.

Las deportaciones correspondieron a 19 hombres y tres mujeres, mientras que las expulsiones incluyeron 17 hombres y dos mujeres, para un total de 36 hombres y cinco mujeres.

El SNM explicó que las 19 expulsiones fueron sustentadas en antecedentes penales y conductas consideradas una amenaza para la seguridad nacional.

Entre las principales causales figuran antecedentes por porte ilegal de armas, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, posesión agravada de drogas, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, homicidio agravado, hurto agravado y uso de documentación fraudulenta.

Asimismo, la institución informó que algunos de los expulsados eran reincidentes por ingresar irregularmente al país después de haber sido deportados previamente, mientras que otros mantenían vínculos con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, la movilidad clandestina y otras actividades delictivas.

La entidad señaló que estas acciones forman parte de las medidas permanentes para fortalecer el control migratorio, preservar la seguridad del país y garantizar el cumplimiento de las normas migratorias.

El SNM indicó que los procedimientos se desarrollan con apego al debido proceso y al respeto de los derechos humanos.