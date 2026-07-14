Expulsan de Panamá a 41 personas; tenían antecedentes por homicidio y tráfico de migrantes

El Servicio Nacional de Migración (SNM) programó este martes 14 de julio un <b>vuelo de deportación y expulsión</b> desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Albrook, con <b>41 colombianos</b> que enfrentaban procesos administrativos de deportación o expulsión, varios de ellos por representar una amenaza para la seguridad pública y el orden interno del país.De acuerdo con la entidad, del total de personas trasladadas a Colombia, <b>22 fueron deportadas</b> y <b>19 expulsadas</b>, en cumplimiento de la legislación migratoria vigente.Las deportaciones correspondieron a <b>19 hombres y tres mujeres</b>, mientras que las expulsiones incluyeron <b>17 hombres y dos mujeres</b>, para un total de <b>36 hombres y cinco mujeres</b>.El SNM explicó que las <b>19 expulsiones</b> fueron sustentadas en antecedentes penales y conductas consideradas una amenaza para la seguridad nacional.Entre las principales causales figuran antecedentes por <b>porte ilegal de armas</b>, <b>fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones</b>, <b>posesión agravada de drogas</b>, <b>tráfico ilícito de migrantes</b>, <b>trata de personas</b>, <b>homicidio agravado</b>, <b>hurto agravado</b> y <b>uso de documentación fraudulenta</b>.Asimismo, la institución informó que algunos de los expulsados eran <b>reincidentes por ingresar irregularmente al país después de haber sido deportados previamente</b>, mientras que otros mantenían <b>vínculos con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, la movilidad clandestina y otras actividades delictivas</b>.La entidad señaló que estas acciones forman parte de las medidas permanentes para fortalecer el control migratorio, preservar la seguridad del país y garantizar el cumplimiento de las normas migratorias.El SNM indicó que los procedimientos se desarrollan con apego al debido proceso y al respeto de los derechos humanos.