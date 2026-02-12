Panamá deporta a 35 colombianos con amplio historial criminal

De los 35 extranjeros, <b>21 fueron deportados </b>(incluyendo a una mujer), mientras que <b>14 hombres fueron expulsados</b>, la sanción más severa que impide el reingreso al territorio nacional de forma permanente debido a la gravedad de sus faltas.El traslado se realizó mediante el vuelo chárter número 64, que partió desde el <b>Aeropuerto Marcos A. Gelabert</b>, en Albrook, con destino directo a la ciudad de Medellín, Colombia.Esta acción se enmarca en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos, un acuerdo estratégico que busca establecer mecanismos de cooperación para garantizar una migración ordenada, segura y ajustada a la ley.<i>'Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad nacional y el fortalecimiento del control migratorio, siempre bajo el estricto respeto a los derechos humanos'</i>, señaló el SNM en un comunicado oficial.Con este nuevo operativo, las autoridades panameñas refuerzan la vigilancia en sus fronteras y envían un mensaje claro sobre las consecuencias de infringir las leyes migratorias y penales del país.