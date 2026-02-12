  1. Inicio
Panamá deporta a 35 colombianos con amplio historial criminal

De los 35 extranjeros, 21 fueron deportados (incluyendo a una mujer), mientras que 14 hombres fueron expulsados.
Por
Mileika Lasso
  • 12/02/2026 10:21
Tráfico de armas, drogas y delitos sexuales: el perfil de los extranjeros expulsados en el vuelo 64 bajo el acuerdo con Estados Unidos

En un operativo de seguridad nacional, el Servicio Nacional de Migración (SNM) procedió este jueves con la deportación y expulsión de 35 ciudadanos de nacionalidad colombiana. La medida fue ejecutada tras un exhaustivo análisis individual que confirmó el incumplimiento de la normativa migratoria vigente y la existencia de perfiles de alta peligrosidad.

La mayoría de los ciudadanos retornados mantenían antecedentes penales que representaban una amenaza directa a la seguridad colectiva y al orden público. Según el informe oficial del SNM, entre los delitos cometidos o vinculados a estos individuos se encuentran:

Crimen Organizado: Tráfico internacional de drogas, trata y tráfico de migrantes.
Violencia y Armas: Posesión y tráfico de armas de fuego y explosivos, además de delitos de extorsión.
Delitos Sexuales: Actos sexuales violentos con agravantes.

De los 35 extranjeros, 21 fueron deportados (incluyendo a una mujer), mientras que 14 hombres fueron expulsados, la sanción más severa que impide el reingreso al territorio nacional de forma permanente debido a la gravedad de sus faltas.

El traslado se realizó mediante el vuelo chárter número 64, que partió desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, con destino directo a la ciudad de Medellín, Colombia.

Esta acción se enmarca en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos, un acuerdo estratégico que busca establecer mecanismos de cooperación para garantizar una migración ordenada, segura y ajustada a la ley.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad nacional y el fortalecimiento del control migratorio, siempre bajo el estricto respeto a los derechos humanos”, señaló el SNM en un comunicado oficial.

Con este nuevo operativo, las autoridades panameñas refuerzan la vigilancia en sus fronteras y envían un mensaje claro sobre las consecuencias de infringir las leyes migratorias y penales del país.

