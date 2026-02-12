  1. Inicio
Llegan a Cuba los dos barcos de ayuda humanitaria enviados por México

Una persona observa un barco de ayuda humanitaria procedente de México este jueves, en el puerto de La Habana (Cuba).
Una persona observa un barco de ayuda humanitaria procedente de México este jueves, en el puerto de La Habana (Cuba). Ernesto Mastrascusa | EFE
Por
Agencia EFE
  • 12/02/2026 11:32
Arribaron a La Habana dos barcos mexicanos con 814 toneladas de ayuda humanitaria y alimentos, en medio del bloqueo petrolero de los Estados Unidos.

Los dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba llegaron en la mañana de este jueves al puerto de La Habana con 814 toneladas de alimentos y otros productos para la isla en pleno bloqueo petrolero de Estados Unidos.

El primero de los buques de apoyo logístico de la Armada de México entró lentamente por la estrecha bocana de la bahía de La Habana sobre las 8.30 hora local (13.50 GMT), según presenció EFE, mientras el segundo esperaba aún fuera.

México anunció este envío como un símbolo de “solidaridad y ayuda humanitaria” en medio de sus gestiones para apoyar a Cuba una vez que detuvo sus envíos de crudo a La Habana después de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que amenazaba con aranceles a los países que suministrasen petróleo a la isla.

