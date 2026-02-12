Llegan a Cuba los dos barcos de ayuda humanitaria enviados por México

Los dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba llegaron en la mañana de este jueves al puerto de La Habana con 814 toneladas de alimentos y otros productos para la isla en pleno bloqueo petrolero de Estados Unidos.

El primero de los buques de apoyo logístico de la Armada de México entró lentamente por la estrecha bocana de la bahía de La Habana sobre las 8.30 hora local (13.50 GMT), según presenció EFE, mientras el segundo esperaba aún fuera.

México anunció este envío como un símbolo de “solidaridad y ayuda humanitaria” en medio de sus gestiones para apoyar a Cuba una vez que detuvo sus envíos de crudo a La Habana después de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que amenazaba con aranceles a los países que suministrasen petróleo a la isla.