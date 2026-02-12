Llegan a Cuba los dos barcos de ayuda humanitaria enviados por México

Los dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba llegaron en la mañana de este jueves al puerto de <b>La Habana</b> con 814 toneladas de alimentos y otros productos para la isla en pleno bloqueo petrolero de Estados Unidos.El primero de los buques de apoyo logístico de la <b>Armada de México</b> entró lentamente por la estrecha bocana de la bahía de La Habana sobre las 8.30 hora local (13.50 GMT), según presenció <b>EFE</b>, mientras el segundo esperaba aún fuera.México anunció este envío como un símbolo de<i> 'solidaridad y ayuda humanitaria' </i>en medio de sus gestiones para apoyar a Cuba una vez que detuvo sus envíos de crudo a La Habana después de la orden ejecutiva del presidente<b> <a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump </a></b>que amenazaba con aranceles a los países que suministrasen petróleo a la isla.