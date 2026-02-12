Carrizo conocerá hoy si va a prisión o tendrá libertad restringida

La audiencia de apelación del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, inició hoy a las 8:35 de la mañana, y el resultado se conocerá a eso de las 2:30 de la tarde.

La audiencia, presidida por el magistrado José Félix Sánchez, giró en torno a dos solicitudes: la Fiscalía pide la privación de libertad en un centro penitenciario, mientras que la defensa propone libertad controlada mediante reporte periódico los lunes, miércoles y viernes; retención del pasaporte y la prohibición de tramitar un nuevo documento mientras dure el proceso.

Durante su intervención, la fiscal Adela Cedeño insistió en la necesidad de prisión preventiva, al considerar que Carrizo cuenta con recursos económicos suficientes para abandonar el país.

Señaló que el exvicepresidente viajó a Colombia días antes de conocer la orden de arresto y que, posteriormente, se trasladó a Guatemala, presuntamente con la intención de juramentarse ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) para buscar inmunidad.

La representante del Ministerio Público subrayó que Carrizo enfrenta una acusación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado por $1.9 millones, cifra que, según un informe de la Contraloría, se desprende de gastos que superaban sus ingresos como vicepresidente. Indicó que el delito contempla penas de cuatro a seis años de prisión, lo que justifica la detención preventiva.

“El imputado no tiene problemas de salud, no está embarazado y no requiere tratamientos médicos, por lo que no hay nada que impida su detención provisional”, afirmó la fiscal.

Por su parte, la defensa de Carrizo encabezada por Víctor Orobio, sostuvo que su cliente no representa riesgo de fuga, no es un peligro para la sociedad ni tiene posibilidad de destruir pruebas, por lo que puede enfrentar el proceso en libertad.

La defensa argumentó que el patrimonio de Carrizo cuenta con “100% de trazabilidad bancaria” y que sus ingresos provienen de líneas de crédito adquiridas antes de ocupar la Vicepresidencia, actividades agropecuarias y patrimonio familiar.

Asimismo, destacó que el Ministerio Público realizó más de 200 diligencias en bancos, comercios y empresas para verificar la adquisición de bienes como autos, casas y apartamentos en efectivo, sin que se encontraran irregularidades.

“Todas las operaciones financieras, ingresos, pagos y compras que realizó José Gabriel Carrizo se pueden seguir a través de la trazabilidad bancaria. Nunca compró un bien o saldó deudas con sumas en efectivo que no pudiera sustentar”, sostuvo la defensa.

También rechazó la tesis de que el viaje a Guatemala buscaba impunidad. Según los abogados, de juramentarse en el Parlacen, el proceso simplemente pasaría a la Corte Suprema de Justicia, donde igualmente tendría que enfrentar las acusaciones.