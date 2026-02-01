Presidente del PP denuncia ‘juego político’ en juramentación de Carrizo al Parlacen

El pronunciamiento del presidente del Partido Popular se da luego de que el exvicepresidente Carrizo fuera detenido este martes a su regreso al país, tras hacerse efectiva una orden de conducción en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) le notificaron formalmente la medida.Carrizo tenía previsto juramentarse como diputado del Parlacen, cargo al que tendría derecho por su condición de exvicepresidente de la República; sin embargo, el acto no se concretó debido a que su juramentación no figuraba en el orden del día de la sesión.Según se informó, la orden de detención estaría relacionada con presuntas inconsistencias entre el patrimonio declarado por Carrizo y el incremento real de sus bienes durante y después de su gestión en el Órgano Ejecutivo, entre los años 2019 y 2024.