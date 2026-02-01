  1. Inicio
Presidente del PP denuncia ‘juego político’ en juramentación de Carrizo al Parlacen

Archivo | La Estrella de Panamá
Ricardo González
  • 01/02/2026 16:01
Para Salas, todo se trata de un procedimiento administrativo que no depende directamente de la voluntad política de los parlamentarios

El nuevo presidente del Partido Popular (PP), Cirilo Salas, denunció que en torno a la fallida juramentación del exvicepresidente José Gabriel Carrizo como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) se ha dado un “juego político”, y aclaró que los cinco miembros de su colectivo en ese organismo regional tienen total libertad para accionar y votar según su criterio.

Salas explicó que el tema no debe centrarse en si los diputados de uno u otro partido apoyan o no el ingreso de Carrizo al Parlacen, sino en que se trata de un procedimiento administrativo que no depende directamente de la voluntad política de los parlamentarios.

De acuerdo con el dirigente del PP, la juramentación de Carrizo es un proceso que recae en la junta directiva del Parlacen, instancia encargada de decidir si el punto se incluye o no en la agenda, e incluso con facultad para realizar la juramentación sin necesidad de una votación del pleno. “Aquí lo que se ha dado es un juego político”, reiteró Salas.

El pronunciamiento del presidente del Partido Popular se da luego de que el exvicepresidente Carrizo fuera detenido este martes a su regreso al país, tras hacerse efectiva una orden de conducción en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) le notificaron formalmente la medida.

Carrizo tenía previsto juramentarse como diputado del Parlacen, cargo al que tendría derecho por su condición de exvicepresidente de la República; sin embargo, el acto no se concretó debido a que su juramentación no figuraba en el orden del día de la sesión.

Según se informó, la orden de detención estaría relacionada con presuntas inconsistencias entre el patrimonio declarado por Carrizo y el incremento real de sus bienes durante y después de su gestión en el Órgano Ejecutivo, entre los años 2019 y 2024.

