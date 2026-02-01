Presidente del PP denuncia ‘juego político’ en juramentación de Carrizo al Parlacen

El nuevo presidente del Partido Popular (PP), Cirilo Salas, denunció que en torno a la fallida juramentación del exvicepresidente José Gabriel Carrizo como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) se ha dado un “juego político”, y aclaró que los cinco miembros de su colectivo en ese organismo regional tienen total libertad para accionar y votar según su criterio.

Salas explicó que el tema no debe centrarse en si los diputados de uno u otro partido apoyan o no el ingreso de Carrizo al Parlacen, sino en que se trata de un procedimiento administrativo que no depende directamente de la voluntad política de los parlamentarios.

De acuerdo con el dirigente del PP, la juramentación de Carrizo es un proceso que recae en la junta directiva del Parlacen, instancia encargada de decidir si el punto se incluye o no en la agenda, e incluso con facultad para realizar la juramentación sin necesidad de una votación del pleno. “Aquí lo que se ha dado es un juego político”, reiteró Salas.