PPC alega incumplimiento de Panamá en arbitraje internacional

La empresa Panama Ports Company (PPC) señaló, mediante un comunicado, que Panamá no presentó su respuesta en el arbitraje internacional iniciado ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, cuyo plazo venció el 13 de marzo.

La empresa consideró que las acciones del Gobierno panameño reflejan un incumplimiento del estado de derecho y un trato desfavorable hacia inversionistas internacionales.

El Estado habría solicitado una extensión alegando falta de preparación y ausencia de representación legal, pese a que previamente anunció haber trabajado durante un año en un plan para los puertos.

La empresa también acusó al gobierno de ocupar y confiscar de manera radical sus instalaciones, afectando operaciones portuarias y proveedores locales. PPC afirmó que incluso se intentó limitar sus comunicaciones en medios nacionales, lo que considera una señal de hostilidad hacia la inversión extranjera.

Otro punto señalado fue la retención de documentos corporativos, archivos y equipos confiscados en los puertos y en depósitos privados, bajo la presencia de fuerzas de seguridad. PPC denunció que se le indicó gestionar la devolución de sus propios materiales únicamente a través del arbitraje internacional, lo que interpreta como una estrategia para ralentizar el proceso.

El arbitraje internacional surge como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa que se dio en 1997.

El magistrado Olmedo Arrocha, se refirió al mecanismo legal que podría utilizar PPC para sustentar su demanda en el arbitraje internacional.

Arrocha explicó que, en los arbitrajes de inversión, los árbitros suelen analizar si la parte demandante considera que ha sido objeto de una expropiación ilegal, concepto que fundamenta la causa de los reclamos en este tipo de procesos.

“La Corte Suprema emitió un fallo y probablemente los demandantes vayan a argumentar que el fallo es la causa de su expropiación ilegal”, indicó.

El magistrado subrayó que los árbitros deberán evaluar los argumentos consignados en la sentencia para determinar si se trata de razonamientos arbitrarios o si, por el contrario, están debidamente sustentados en la Constitución y la ley de la República de Panamá.