Azuero Verde: sembrar resiliencia para cosechar el futuro de la región santeña

Con el objetivo central de transformar los sistemas agroalimentarios y proteger los medios de vida de las familias rurales, la iniciativa Azuero Verde – Proyecto Corredor Seco avanza en la implementación de prácticas agrícolas sostenibles y estrategias de adaptación basadas en ecosistemas en la región de Azuero.

Liderado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), este proyecto regional —denominado formalmente “Adaptación basada en Ecosistemas para la resiliencia climática en el corredor seco centroamericano y las zonas áridas de la República Dominicana”— es coordinado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), bajo el financiamiento del Fondo Verde para el Clima (FVC).

La iniciativa se enfoca en fortalecer la resiliencia frente al cambio climático en los distritos de Guararé, Pocrí, Tonosí, Macaracas, Pedasí, Las Tablas y Los Santos. Las acciones clave incluyen: promoción de prácticas agrícolas sostenibles; restauración de suelos degradados; y adaptación basada en ecosistemas para garantizar la seguridad hídrica.

Ibelice Aniño, jefa de la Unidad Agroambiental del MIDA, subrayó que el acompañamiento técnico en Los Santos es vital para “fortalecer los sistemas agroalimentarios”, asegurando que la producción local pueda resistir los embates climáticos.

Por su parte, Juan Carlos Monterrey Gómez, director nacional de Cambio Climático de MiAmbiente, recordó que Azuero enfrenta una crisis ambiental por escasez de agua, y que el proyecto es una herramienta directa para que productores y comunidades logren adaptarse.

Para que la sostenibilidad agrícola sea viable, el proyecto ha iniciado un diálogo sin precedentes con el sector privado, instituciones financieras (bancarias y no bancarias) y asociaciones de productores. Este intercambio busca identificar oportunidades de inversión y financiamiento climático que faciliten la transición hacia modelos de producción más verdes.

Adoniram Sanches Peraci, Coordinador subregional de la FAO en Mesoamérica, destacó la relevancia de estas uniones: “Estos espacios refuerzan el compromiso de avanzar hacia un modelo de desarrollo que combine productividad, restauración de ecosistemas, resiliencia y financiamiento climático en beneficio de las actuales y futuras generaciones”.

Durante la reciente Segunda Sesión Técnica del Comité Consultivo Territorial (CCT), se validó el Plan Operativo Anual 2026. El CCT, integrado por gobiernos locales, la academia (Universidad de Panamá), instituciones públicas (MEF, AND) y sociedad civil (ONG Vidas Tortugas Peñón de La Honda, Grupo Ambiental y Cultural de Llano de Piedra), asegura que las decisiones técnicas respondan a la realidad del territorio.

Estas acciones se enmarcan en el Pacto de Panamá con la Naturaleza (Nature Pledge) y el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), los cuales establecen la participación de las partes interesadas como un requisito transversal para proteger la biodiversidad y el agua en una región altamente vulnerable a la sequía.