Las 5 claves que marcaron de Panamá y el mundo este 4 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes en el ámbito local e internacional este lunes 4 de mayo:

-Situación de panameños en Cuba: El canciller Javier Martínez-Acha abordó la delicada situación de siete panameños que permanecen privados de libertad en La Habana. El gobierno panameño gestiona su retorno bajo reserva diplomática y en apego al Estado de Derecho.

-Denuncia contra alcaldesa de Arraiján: La alcaldesa Stefany Peñalba fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto peculado y por el uso de imágenes de menores de edad en buses municipales.

-Fallas en la Caja de Seguro Social: El diputado Raúl Pineda denunció que el sistema de la Policlínica Manuel Ferrer Valdés de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicada en Calidonia lleva más de una semana fuera de servicio, afectando la asignación de citas médicas y la entrega de medicamentos.

-Viaje de diputados a China genera críticas: Un grupo de siete diputados que se encuentra en la República Popular de China ha sido objeto de cuestionamientos por parte de otros miembros del Órgano Legislativo.

-Escándalo en el fútbol panameño: El portero del Sporting San Miguelito, José Calderón, rechazó cualquier vínculo con presuntos amaños de partidos, tras la polémica jugada en el encuentro ante Alianza FC.