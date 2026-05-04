Denuncian a alcaldesa de Arraiján por presunto peculado y uso de imágenes de menores

Dos denuncias, una por presunto peculado y otra por el uso de imágenes de menores de edad en buses municipales, fueron presentadas este lunes 4 de mayo ante la Fiscalía Anticorrupción contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

La primera demanda fue presentada por el Movimiento Proyecto Arraiján y busca que se investigue los usos de fondos públicos para promocionar a la alcaldesa durante un período de veda electoral.

“Esperamos que la Fiscalía haga su trabajo, que no haya fuero ni privilegio, porque estamos notando que en Arraiján se han dado varias denuncias contra la señora alcaldesa, sin embargo, no pasa nada”, manifestó Luis González, presidente del Movimiento Proyecto Arraiján.

De acuerdo a los demandantes, la alcaldesa habría utilizada buses colegiales municipales para promocionarse colocando su imagen en los mismos.

“Nosotros estábamos de acuerdo que los buses colegiales municipales eran muy buenos para los estudiantes. Sin embargo, al hacer ese tipo de acciones por parte de la alcaldía de Arraiján, se desnaturalizó este servicio público, al momento de que esto se desnaturaliza y se utiliza para otros fines ajenos a la realidad, ya no es una acción servicio público, sino prácticamente es un servicio que tiene una intención ajena y ahí presentamos esta denuncia peculado”, explicó González.

Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), abrió una investigación por el uso de imágenes de menores de edad en los busitos.

“Nosotros estamos atendiendo a una inspección previa, el equipo lo que va a hacer es levantar un acta, comunicar los hallazgos. También aparecen en redes sociales las imágenes que fueron utilizadas”, detalló Alexander Castrellón, jefe de Asesoría Legal de la Senniaf. “Luego de conversar con el jefe de Asesoría Legal de la Alcaldía, nos manifestó que el fin de semana fueron retiradas las imágenes. Independientemente que las hayan retirado este fin de semana, ya es conocimiento de todos que las imágenes fueron utilizadas durante un periodo de tiempo”, acotó.

Enfatizó que se necesita permiso de adultos responsables o tutelares de los menores para poder usar sus imágenes.