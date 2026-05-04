Visitas en La Esmeralda: Mingob explica cómo inscribirse y horarios

El Ministerio de Gobierno (Mingob) de Panamá informó que a partir del martes 5 de mayo, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., los familiares de las privadas de libertad trasladadas recientemente al Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, en Las Garzas, podrán acudir a inscribirse para la primera jornada de visitas.

De acuerdo con la entidad, el registro se realizará en el Centro Femenino Cecilia Orillac de Chiari, ubicado en la avenida Domingo Díaz, donde deberán presentarse los interesados para coordinar su participación en las visitas programadas para este fin de semana en el nuevo centro.

El Ministerio detalló que las visitas se organizarán en dos grupos: uno para el sábado y otro para el domingo, por lo que será necesario establecer horarios y definir quiénes acompañarán a cada privada de libertad.