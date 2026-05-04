Sistema caído en policlínica de la CSS impide citas y retiro de medicamentos

Una nueva denuncia pública ha encendido las alarmas sobre el funcionamiento de la Caja de Seguro Social (CSS).

El diputado Raúl Pineda alertó que el sistema informático de la Policlínica Manuel Ferrer Valdés permanece caído desde hace más de una semana, lo que ha provocado la paralización de servicios esenciales como la asignación de citas médicas y la entrega de medicamentos.

De acuerdo con la denuncia, la falla no solo ha generado atrasos administrativos, sino que estaría impactando directamente en la atención de pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas que dependen de tratamientos continuos.

“No es una falla técnica, es un riesgo de vida”, advierte el diputado

En su pronunciamiento, Pineda fue enfático al señalar que la situación no puede ser tratada como un simple problema tecnológico.

“No es una falla técnica, es un riesgo de vida para pacientes crónicos. La salud de los panameños no espera”, afirmó el diputado en su denuncia pública.

El legislador cuestionó la duración de la interrupción del sistema y la falta de soluciones visibles, al considerar que se trata de un servicio esencial dentro de la red de atención de la CSS.

Pacientes afectados y dificultades en la atención diaria

La caída del sistema ha provocado que usuarios no puedan realizar trámites básicos como la solicitud de citas médicas, retiro de medicamentos o seguimiento de tratamientos. Esto ha generado preocupación entre pacientes que dependen de medicamentos de uso continuo, especialmente en condiciones como hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónicas.

Según la denuncia, la situación ha obligado a muchos asegurados a acudir sin éxito a la policlínica o a reprogramar múltiples visitas sin respuesta concreta sobre la restauración del sistema.

Hasta el momento de esta publicación, no se ha emitido un informe detallado por parte de la Caja de Seguro Social sobre las causas de la falla ni un plazo estimado para la normalización del sistema en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés.

La falta de información oficial ha incrementado la preocupación entre usuarios y ha motivado llamados a una pronta respuesta institucional.

La denuncia del diputado Pineda se suma a preocupaciones recurrentes sobre la estabilidad de los sistemas digitales en la atención pública de salud. En este caso, el impacto directo sobre pacientes crónicos ha elevado el tono de la alerta, al tratarse de servicios considerados esenciales.

Mientras tanto, los usuarios continúan enfrentando limitaciones para acceder a atención médica básica y a medicamentos, en medio de la incertidumbre sobre la duración de la falla y sus posibles consecuencias en la salud de los asegurados.