Críticas a diputados panameños en China

El grupo de siete diputados que se encuentra actualmente de viaje en la República Popular de China ha recibido cuestionamientos por parte de sus colegas en el Órgano Legislativo.

“Hace poco salió el Índice de Libertad de Prensa y ustedes que están aquí son testigos de que ese país no representa muchas de las transparencias que nosotros hemos tratado de promover”, advirtió el diputado José Pérez Barboni, de Movimiento Otro Camino (MOCA). “Yo he tenido la oportunidad de visitar otros espacios como Taiwán y creo que son la parte antagonista a lo que quizás representa el país donde están los colegas. Pero les deseo un exitoso viaje, que disfruten la comida y la cultura. Les deseo un retorno exitoso y que puedan también aprender las cosas positivas para incorporar en este país”, concluyó.

Por su parte, el diputado Luis Duke, de la Coalición Vamos, recordó que la ejecución de la política exterior le corresponde al Órgano Ejecutivo.

“Sin embargo, todo diputado puede formar parte de un grupo parlamentario con otras naciones para establecer relaciones bilaterales parlamentarias”, apuntó. “Siempre y cuando ese viaje no haya sido pagado con plata del Estado y que no conlleve ningún tipo de condicionamiento de sus votos a futuro ante cualquier decisión importante que el país tenga que tomar, no veo ninguna objeción. De igual manera, nunca esta de más rendir cuentas de lo realizado durante el viaje para aclarar cualquier expectativa”, acotó.

Ambos diputados manifestaron que esperan que los parlamentarios en China aprovechen la coyuntura para alzar su voz sobre el aumento en las detenciones a buques con bandera panameña por parte de China.

Los diputados que participan de la comisión en China son Patsy Lee, Jairo Salazar, Arquesio Arias, Flor Brenes, Gertrudis Rodríguez, Didiano Pinilla y Roberto Archibold.

La comitiva afirma que el objetivo del viaje es reforzar los lazos de amistad y cooperación. Se tiene planeada una visita a la sede de Huawei y recorridos por la Feria de Cantón.