Críticas a diputados panameños en China

El grupo de siete diputados que se encuentra actualmente de viaje en la <b>República Popular de China</b> ha recibido cuestionamientos por parte de sus colegas en el Órgano Legislativo.<i>'Hace poco salió el Índice de Libertad de Prensa y ustedes que están aquí son testigos de que </i><i><b>ese país no representa muchas de las transparencias que nosotros hemos tratado de promover</b></i><i>'</i>, advirtió el diputado<b> José Pérez Barboni,</b> de Movimiento Otro Camino (MOCA). <i>'Yo he tenido la oportunidad de visitar otros espacios como Taiwán y creo que son la parte antagonista a lo que quizás representa el país donde están los colegas. Pero les deseo un exitoso viaje, que disfruten la comida y la cultura. Les deseo un retorno exitoso y que puedan también aprender las cosas positivas para incorporar en este país'</i>, concluyó.Por su parte, el diputado <b>Luis Duke,</b> de la Coalición Vamos, recordó que la ejecución de la política exterior le corresponde al Órgano Ejecutivo. <i>'Sin embargo, todo diputado puede formar parte de un grupo parlamentario con otras naciones para establecer relaciones bilaterales parlamentarias'</i>, apuntó. <i><b>'S</b></i><i><b>iempre y cuando ese viaje no haya sido pagado con plata del Estado y que no conlleve ningún tipo de condicionamiento de sus votos a futuro ante cualquier decisión importante que el país tenga que tomar, no veo ninguna objeción</b></i><i>. De igual manera, nunca esta de más rendir cuentas de lo realizado durante el viaje para aclarar cualquier expectativa'</i>, acotó.Ambos diputados manifestaron que esperan que los parlamentarios en China <b>aprovechen la coyuntura para alzar su voz sobre el aumento en las detenciones a buques con bandera panameña por parte de China.</b>Los diputados que participan de la comisión en China son <b>Patsy Lee</b>, <b>Jairo Salazar, Arquesio Arias, Flor Brenes, Gertrudis Rodríguez, Didiano Pinilla y Roberto Archibold.</b>La comitiva afirma que el objetivo del viaje es reforzar los lazos de amistad y cooperación. Se tiene planeada una visita a la sede de <b>Huawei</b> y recorridos por la <b>Feria de Cantón</b>.