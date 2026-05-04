Met Gala 2026: Una oda a la corporalidad y la moda en Nueva York

Fiel a la búsqueda de innovación, la tradicional alfombra roja fue sustituida por una alfombra blanca, enmarcada en una recreación de jardín floral. El ambiente destacó por racimos de glicinias blancas suspendidas del techo y un entorno orgánico compuesto por setos y maceteros de barro, alejándose de la opulencia industrial para abrazar una estética naturalista.En cuanto a las figuras más esperadas, Wintour generó altas expectativas sobre la participación del puertorriqueño <b>Bad Bunny</b>. La editora reveló que el artista <i>'ha pensado mucho su conjunto y sorprenderá a todos'</i>, refiriéndose a él afectuosamente como Benito. Por otro lado, el regreso de <b>Beyoncé</b> tras diez años de ausencia se mantiene como el momento de mayor tensión mediática de la jornada.La gala no solo reúne a estrellas del cine y el deporte, sino que consolida la presencia de magnates y dinastías empresariales, reafirmando que este evento es un punto de intersección crítico entre el poder económico y la expresión artística.