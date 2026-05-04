Met Gala 2026: Una oda a la corporalidad y la moda en Nueva York

La ciudad de los rascacielos se convirtió este lunes 4 de mayo en el epicentro global de la cultura y la estética con el inicio de la Met Gala. El evento benéfico más prestigioso del mundo de la moda arrancó con una vibrante actuación musical que rindió tributo a Whitney Houston, interpretando el clásico ‘I Wanna Dance with Somebody’, marcando el pulso de una noche que promete redefinir los límites del diseño y la historia. Bajo la estricta y experimentada mirada de Anna Wintour, editora de Vogue, la gala transformó el Museo Metropolitano de Arte en un escenario donde la moda trasciende el vestuario para convertirse en un estudio sociológico. Acompañando a Wintour se encontraban figuras de alto perfil como la actriz Nicole Kidman y Lauren Sánchez Bezos, principal patrocinadora del encuentro.

Un enfoque educativo: La corporalidad en la moda

Más allá del brillo de las cámaras, la edición de este año se sustenta en una base académica y museística de gran escala. Chloe Malle, sucesora de Wintour al frente de Vogue, destacó que la exposición que acompaña la gala es “espectacular” y tiene como objetivo explorar los conceptos de corporalidad y moda a través de la historia. Este enfoque busca educar al espectador sobre cómo el diseño ha moldeado y respondido a la evolución del cuerpo humano en distintas épocas.

Escenografía y sorpresas