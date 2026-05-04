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Vida y cultura

Met Gala 2026: Una oda a la corporalidad y la moda en Nueva York

Combo de fotografías de archivo donde aparece Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez (i), la directora editorial global de Vogue, Anna Wintour (c), y la cantante y compositora Beyoncé.
Combo de fotografías de archivo donde aparece Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez (i), la directora editorial global de Vogue, Anna Wintour (c), y la cantante y compositora Beyoncé. EFE/T. Shen /O.Guzmán /C. Brehman
Por
Mileika Lasso
  • 04/05/2026 17:08
La Met Gala en Nueva York inicia con un despliegue de arte y celebridades, bajo la mirada de Anna Wintour y el patrocinio de Lauren Sánchez Bezos

La ciudad de los rascacielos se convirtió este lunes 4 de mayo en el epicentro global de la cultura y la estética con el inicio de la Met Gala. El evento benéfico más prestigioso del mundo de la moda arrancó con una vibrante actuación musical que rindió tributo a Whitney Houston, interpretando el clásico ‘I Wanna Dance with Somebody’, marcando el pulso de una noche que promete redefinir los límites del diseño y la historia.

Bajo la estricta y experimentada mirada de Anna Wintour, editora de Vogue, la gala transformó el Museo Metropolitano de Arte en un escenario donde la moda trasciende el vestuario para convertirse en un estudio sociológico. Acompañando a Wintour se encontraban figuras de alto perfil como la actriz Nicole Kidman y Lauren Sánchez Bezos, principal patrocinadora del encuentro.

Un enfoque educativo: La corporalidad en la moda

Más allá del brillo de las cámaras, la edición de este año se sustenta en una base académica y museística de gran escala. Chloe Malle, sucesora de Wintour al frente de Vogue, destacó que la exposición que acompaña la gala es “espectacular” y tiene como objetivo explorar los conceptos de corporalidad y moda a través de la historia. Este enfoque busca educar al espectador sobre cómo el diseño ha moldeado y respondido a la evolución del cuerpo humano en distintas épocas.

Escenografía y sorpresas

Fiel a la búsqueda de innovación, la tradicional alfombra roja fue sustituida por una alfombra blanca, enmarcada en una recreación de jardín floral. El ambiente destacó por racimos de glicinias blancas suspendidas del techo y un entorno orgánico compuesto por setos y maceteros de barro, alejándose de la opulencia industrial para abrazar una estética naturalista.

En cuanto a las figuras más esperadas, Wintour generó altas expectativas sobre la participación del puertorriqueño Bad Bunny. La editora reveló que el artista “ha pensado mucho su conjunto y sorprenderá a todos”, refiriéndose a él afectuosamente como Benito. Por otro lado, el regreso de Beyoncé tras diez años de ausencia se mantiene como el momento de mayor tensión mediática de la jornada.

La gala no solo reúne a estrellas del cine y el deporte, sino que consolida la presencia de magnates y dinastías empresariales, reafirmando que este evento es un punto de intersección crítico entre el poder económico y la expresión artística.

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