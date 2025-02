‘Hecho a la medida’, el código de vestimenta del MET Gala 2025

¿Qué es un dandi negro?

El Universo citó la definición del término “dandi negro” como una persona, usualmente un hombre, extremadamente inclinado a la estética y que asume este aspecto como parte de su estilo de vida. La palabra ha sido utilizada de forma positiva o negativa para referirse a las aspiraciones y ambiciones de la población negra.

La profesora de estudios africanos y autora de Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (Esclavos de la moda: El dandismo negro y el estilismo de la identidad de la diáspora negra), Monica L. Miller, le dijo al MET en un video que el dandismo “ha sido la forma en que los individuos negros han usado la moda para reflejar poder, identidad y estética, ya desde los tiempos de la esclavitud; pero a partir de la liberación aun más, para redefinirse y para crearse nuevas posibilidades políticas y sociales”.

El estilo emergió en el siglo XVIII y se encuentra presente en la actualidad en el trabajo de diseñadores como Pharrell Williams, director creativo de Louis Vuitton.