Presupuesto del Canal de Panamá llega a la Asamblea Nacional

Este miércoles, el presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia del año fiscal 2026 fue presentado ante la Asamblea Nacional. La introducción del proyecto estuvo a cargo del Ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien estuvo acompañado por Ricaurte Vásquez e Ilya Espino de Marotta, administrador y subadministradora del Canal Panamá, respectivamente.El presupuesto de la vía interoceánica asciende a B/.5,207.2 millones, e incluye el periodo del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.