Presupuesto del Canal de Panamá llega a la Asamblea Nacional

El presupuesto de la vía interoceánica asciende a B/.5,207.2 millones, e incluye el periodo del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

Este miércoles, el presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia del año fiscal 2026 fue presentado ante la Asamblea Nacional. La introducción del proyecto estuvo a cargo del Ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien estuvo acompañado por Ricaurte Vásquez e Ilya Espino de Marotta, administrador y subadministradora del Canal Panamá, respectivamente.

Tras la aprobación del presupuesto por el Consejo de Gabinete, Icaza detalló que el Canal de Panamá contempla ingresos totales por $5,207.2 millones, gastos de operación por $1.615 millones y aportes directos al Estado por $3.193.8 millones, cifra que representa $404 millones más que lo aprobado en 2025.

Durante su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional, el ministro Icaza destacó que la aprobación de este presupuesto permitirá a la Autoridad del Canal de Panamá las siguientes tareas:

- Garantizar la operación segura continua y eficiente del Canal de Panamá

- Dar continuidad a los programas de modernización de la vía

- Impulsar una solución integral al tema de los recursos hídricos cantidad, calidad y control del recurso hídrico tanto para consumo humanos como para la operación del Canal.

- Fortalecer modelo de negocio y proteger el valor de la ruta a largo plazo

- Desarrollar y atraer el talento humano técnico y liderazgo

- Seguir contribuyendo al desarrollo económico del país