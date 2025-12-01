Procedimiento excepcional y compras menores, así se gana los contratos Kadair

La empresa ha sido beneficiada con múltiples contratataciones, algunas a través Procedimiento Excepcional, otras en compras menores en las que fueron el único proponente. Desde radios para el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, hasta desinstalar el mástil de soporte de antenas de la Autoridad de los Servicios Públicos. La empresa se adjudicó contratos con el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Salud, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y hasta para la Procuraduría General de la Nación.