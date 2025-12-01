Procedimiento excepcional y compras menores, así se gana los contratos Kadair

Continúan las contrataciones a Kadair, S.A. La empresa, especialista en servicios de comunicación de radio y telefonía, así como la venta de equipos de radios, partes y accesorios de comunicación, ha obtenido múltiples contratos durante la actual administración con el Ministerio de Seguridad (Minseg) y otras instituciones estatales.

Además de ganarse la licitación por 4,5 millones de dólares para el diseño, suministro e instalación de un sistema troncalizado para la red de telecomunicaciones de los estamentos de seguridad a nivel nacional, la empresa también fue adjudicada una contratación por 4,9 millones de dólares para la primera etapa de la expansión del sistema de radiocomunicaciones digitales P-25 de la Policía Nacional de Panamá.

En esta ocasión se trató de una contratación por procedimiento excepcional, aprobado por el Consejo de Gabinete, en la que no participó ninguna otra empresa proponente.

La mayor parte del costo recae en la compra de más de 1.000 radios portátiles, que totalizan 2,6 millones de dólares. Además, se incluyen sitios de repetición por 562 mil dólares y sitios de repetición móvil por 281 mil dólares, de acuerdo a la información publicada en el portal de contrataciones pública Panama Compra.

De acuerdo a la resolución del Consejo de Gabinete publicada en Gaceta Oficial autorizando la compra, el objetivo es ampliar la cobertura radial en zonas policiales dónde se reportaban falencias, específicamente en la provincia de Chiriquí y Los Santos.

“Con la dotación de equipos portátiles, vehiculares, baterías y accesorios, las zonas policiales se verán reforzadas con los insumos necesarios para realizar de manera eficiente su labor de prevención y represión de las actividades delictivas en su sector de responsabilidad”, señala la resolución del Consejo de Gabinete.

¿Por qué no se abrió una licitación pública?

De acuerdo a un informe del Minseg, firmado por el ministro de Seguridad Frank Ábrego y el director de Innovación, Tecnología y Ciberseguridad, Edwin Herrera, “se requiere en el menor tiempo posible lograr la cobertura de radio y los insumos tecnológicos” para que la policía haga su trabajo de forma eficiente. De esta forma, se justificó no realizar una cotización en línea.

Kadair, S.A. es una empresa que ha sido cuestionada en el pasado por ser beneficiada con contratos millonarios al mismo tiempo que su gerente general es hermano del subdirector ejecutivo institucional de la Alcaldía de Panamá y que entre sus directivos se encontraban Aaron “Ronni” Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli; así como Raymond Mizrachi Matalón y Daniel Mizrachi Malca.

La justificación para escoger a Kadair de forma directa en esta ocasión se encuentra en el mismo informe del Minseg y hace referencia a una contratación hecha en 2013, durante el gobierno de Ricardo Martinelli y la dirección del Minseg por el entonces ministro y ahora presidente de la República, José Raúl Mulino.

“La empresa Kadair, S.A. ha sido el proveedor de servicios, soporte y mantenimiento del Sistema de Radios P25 en Panamá, implementados por la Policía Nacional a partir de enero de 2013. Esta compañía cuenta con la experiencia técnica y profesional, respaldada por un sólido recurso económico y humano, así como las certificaciones tecnológicas”, detalla el documento.